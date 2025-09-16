9X nghe tâm sự online kiếm 300.000 đồng/giờ, tiết lộ sự thật về nghề lạ

Trên mạng xã hội, nhiều người đặt ra câu hỏi: Vì sao tôi lại phải tốn 300.000 đồng/tiếng để kể chuyện với một người lạ với mong muốn “được lắng nghe”, trong khi ChatGPT thì hoàn toàn miễn phí?

Du học ngành tài chính, về nước mở dịch vụ lắng nghe online

Vũ Đức Anh (SN1997) từng có thời gian du học ngành tài chính ở nhiều quốc gia: Malaysia, Anh Quốc, Singapore… trước khi về Việt Nam khởi nghiệp với dịch vụ “khó hiểu”: lắng nghe người lạ và không phán xét, thậm chí không nói lời nào xuyên suốt buổi trò chuyện.

Vũ Đức Anh (SN1997) hiện đang vận hành một công ty kinh doanh dịch vụ lắng nghe online những người có nhu cầu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Trong thời gian đi du học, tôi thường gửi những dòng ghi chú động viên bạn bè. Thầy giáo đã chú ý điều đó và giao cho tôi nhiệm vụ lắng nghe ý kiến, phản hồi của các bạn trong lớp và kể lại với thầy các góp ý về lớp học”, Đức Anh kể chuyện.

Dịch vụ lắng nghe như vậy đã xuất hiện ở nước ngoài. Tuy nhiên ban đầu Đức Anh cũng không có ý định biến nó thành công việc nghiêm túc bởi lẽ, không ai trả tiền để mở doanh nghiệp như vậy ở Việt Nam.

Công việc của anh từng gây khó hiểu cho những người xung quanh khi mô hình trả tiền để được lắng nghe có vẻ như không thể khả thi ở Việt Nam (Ảnh: Phương Mai).

Sau một thời gian đi làm công việc đúng với ngành học, anh được nhận xét chân thành rằng bản thân phù hợp với công việc lắng nghe, trong nước cũng chưa có mô hình nào tương tự. Vậy là một quyết định “đủ liều” được đưa ra: anh đi đăng ký kinh doanh, lấy tên doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Cần một người bạn.

“Gia đình và bạn bè chỉ thật sự tin tôi đã làm việc đó khi thấy giấy tờ của công ty”, anh cười nói, “Công việc này thật sự khó gọi tên, vì trong giấy phép, lĩnh vực kinh doanh của tôi là dịch vụ giải trí khác”.

Với gói dịch vụ cơ bản nhất, khách hàng kể, anh lắng nghe qua hình thức online qua Zoom, Skype, Google Meet hoặc gặp trực tiếp. Đức Anh kiếm về 300.000 đồng/tiếng mỗi buổi trò chuyện. Ngoài ra còn nhiều gói khác, theo ngày, tháng, năm tùy lựa chọn của khách hàng.

Đức Anh chỉ lắng nghe chứ không đưa ra nhận xét hay ý kiến gì về câu chuyện của khách hàng (Ảnh: Phương Mai).

Theo anh, “đồng hành cá nhân” có nghĩa là sẽ luôn online bất cứ khi nào khách hàng yêu cầu, không kể lúc đó là mấy giờ, ngày lễ hay ngày nghỉ. Chỉ cần được gọi, anh sẽ online và lắng nghe. Tất nhiên, chi phí để có được sự đồng hành này là không rẻ.

Ba chiếc màn hình vận hành cả một công ty

Nói là “công ty” nhưng không gian làm việc của ông chủ start-up này lại chỉ là một chiếc bàn với 3 chiếc máy tính, webcam và loa để gặp khách hàng online, chiếc camera để anh làm vlog.

“Tôi sử dụng nhiều máy một lúc để làm hết việc của công ty. Nhiều khi đang trao đổi online với khách hàng, tôi phải sử dụng một máy để trả lời tin nhắn đặt lịch của người khác, rồi một máy để làm các công việc kế toán, sổ sách”, chàng trai trẻ nói, “Tôi cảm thấy 3 màn hình là chưa đủ để mình đa nhiệm”.

Trên website, Đức Anh chia sẻ về góc làm việc nhỏ của mình: không nhiều nhưng đây là nơi anh thực hiện mong muốn được lắng nghe và ở đó vì những người muốn được chia sẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện mỗi ngày Đức Anh sẽ có 1-2 khách hàng. Công việc đặc thù này khiến anh có giờ làm việc không cố định. Có những lúc anh làm việc tới 2-3h.

Làm công việc liên quan đến sức khoẻ tâm lý, nhưng anh không bị ảnh hưởng quá nhiều khi phải lắng nghe những trải nghiệm, chia sẻ tiêu cực của khách hàng.

Đức Anh giải thích: “Tôi làm rõ với khách hàng, tôi không phải bác sĩ tâm lý, không cấp thuốc hay trị liệu. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một người bạn: sẵn sàng lắng nghe chân thành”.

Dịch vụ của Đức Anh càng đặc biệt và lạ lùng hơn khi dù chọn gói theo tiếng hay theo năm, khách hàng cũng cần phải ký một hợp đồng bảo mật. Trong đó cam kết rằng cuộc nói chuyện này được giữ bí mật hoàn toàn.

Dịch vụ của anh cam kết sự bảo mật tuyệt đối về thông tin khách hàng (Ảnh: Phương Mai).

“Tôi không được làm bạn với khách hàng, không có quyền chào hỏi trước nếu gặp ngoài đường”, Đức Anh chia sẻ về điểm đặc biệt của dịch vụ, “Tất cả để thực hiện cam kết về quyền riêng tư trong hợp đồng, tôi không được thể hiện bất cứ liên quan gì đến khách hàng của mình”.

Thậm chí, có những khách hàng đã yêu cầu anh phải xoá toàn bộ tin nhắn về việc trao đổi sử dụng dịch vụ.

“Tại sao tôi phải trả tiền để được lắng nghe?”

Thời gian đầu khi mới vận hành mô hình kinh doanh độc lạ này, để quảng cáo cũng như quan sát khách hàng, hai tháng đầu tiên anh mời khách hàng sử dụng dịch vụ miễn phí. Kết quả khiến anh chàng bất ngờ: “Nhiều người đăng ký đến mức tôi không thể sắp xếp được lịch hẹn nữa. Hầu như ngày nào tôi cũng có khách”.

Từ tháng thứ 3, khi anh bắt đầu thu phí lắng nghe, lượng khách hàng đã giảm tới…90%.

Đức Anh cho rằng lượng khách hàng giảm là do không muốn trả phí chứ không phải do chất lượng dịch vụ (Ảnh: Phương Mai).

Ở dưới fanpage, nhiều người để lại bình luận hoài nghi về dịch vụ “lắng nghe” này. Họ thắc mắc tại sao lại phải trả tiền để có người lắng nghe trong khi họ có thể chia sẻ với bạn bè hoặc người thân.

Là người lắng nghe đủ các câu chuyện của khách hàng, Đức Anh trả lời: “Tôi nghĩ công nghệ thông tin càng phát triển, người ta càng khó để chia sẻ và khó để được lắng nghe mà không bị đánh giá”.

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng chỉ những câu chuyện buồn, những tổn thương tâm lý mới cần được chia sẻ, khách hàng còn cần người như Đức Anh để lắng nghe niềm vui: họ gặt hái được thành công trong học tập hay công việc, hay có người yêu…

Ngày nay nhiều người cảm thấy khó khăn khi chia sẻ những câu chuyện của mình cho người thân. Đó là lý do họ tìm đến dịch vụ của Đức Anh (Ảnh: Phương Mai).

Gần đây khi trend kể chuyện cho ChatGPT thịnh hành, nhiều người càng hoài nghi về công việc của Đức Anh. Tại sao có những người sẵn sàng bỏ tiền ra để kể chuyện cho một người lạ nghe, trong khi việc “tâm sự” với ChatGPT thì miễn phí và nhanh chóng hơn nhiều.

“Ông chủ” của dịch vụ lắng nghe cho rằng, khách hàng lựa chọn mình thay vì các chatbot là bởi anh là một con người, có khuôn mặt, có tên riêng, có thể chạm vào và hơn tất cả, cảm giác khi kể chuyện giữa người với người là thứ máy móc, AI không thể thay thế được.

“Tôi nghĩ rằng AI chưa thể đồng cảm với cảm xúc của con người. Nó chỉ là phần mềm được lập trình để trả lời dựa trên các thông tin nó thu thập được từ nhiều nguồn trên mạng. Hơn hết, nó không đem lại sự riêng tư mà người kể mong muốn”, Đức Anh nói.

Ảnh: Huyền Mai