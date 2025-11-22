Xuân Son tuyên bố đanh thép sau màn tỏa sáng ở tuyển Việt Nam

Mới đây, Xuân Son đã có màn trở lại ấn tượng khi đóng góp 1 bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Sau trận đấu này, tiền đạo sinh năm 1997 sẽ tái xuất trong màu áo CLB Nam Định ở trận đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia gặp đối thủ Long An vào tối 23/11.

Xuân Son ghi bàn trong ngày tái xuất đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Lào (Ảnh: AFC).

Trước khi tái xuất trong màu áo CLB Nam Định, Xuân Son tuyên bố đanh thép: “Tôi cảm thấy tuyệt vời khi trở lại đội bóng. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng. Tôi ý thức được khó khăn của CLB Nam Định trong thời điểm hiện tại. Nhưng chúng tôi luôn muốn hướng đến chiến thắng trong mọi trận đấu.

Cảm ơn những người hâm mộ tuyệt vời. Đây là quãng thời gian vô cùng khó khăn và tất cả chúng ta đều muốn đội bóng của mình giành chiến thắng. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân đông để cổ vũ cho đội bóng trong trận đấu tới”.

Sự trở lại của Xuân Son sẽ giúp ích rất nhiều cho CLB Nam Định. Họ đang thực sự gặp khủng hoảng khi chỉ giành chiến thắng trong 2/10 trận đấu gần đây. Điều đó khiến nhà vô địch V-League ngụp lặn ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 10 trận.

Xuân Son sẵn sàng tái xuất trong màu áo CLB Nam Định (Ảnh: Nam Định).

Trận đấu của CLB Nam Định và Long An cũng chứng kiến màn ra mắt của tân HLV Mauro Jeronimo, người vừa tiếp quản “ghế nóng” của CLB thành Nam thay cho HLV Vũ Hồng Việt.

Tính từ khi gia nhập CLB Nam Định vào tháng 8/2023, Xuân Son đã ghi tới 46 bàn thắng sau 40 trận ra sân. Đáng tiếc, chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 với Thái Lan vào ngày 5/1 đã khiến cho tiền đạo gốc Brazil phải nghỉ thi đấu dài hạn. Dù sao, màn tỏa sáng trong ngày tái xuất đội tuyển Việt Nam mới đây sẽ giúp Xuân Son tự tin hơn rất nhiều.