Dấu hiệu pin sạc dự phòng có nguy cơ cháy nổ, cần ngưng sử dụng ngay

Vì sao pin sạc dự phòng lại có thể bị cháy nổ?

Sạc dự phòng đã trở thành vật dụng quen thuộc với nhiều người dùng tại Việt Nam nhờ giá bán ngày càng mềm, mẫu mã đa dạng và dung lượng lớn.

Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi ấy là nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn, đặc biệt khi người dùng sạc - xả không đúng cách.

Sạc dự phòng đang được sử dụng phổ biến, nhưng ít ai biết thiết bị này có thể cháy nổ nếu không sử dụng đúng cách (Ảnh: NYT).

Có hai nguyên nhân chính khiến pin sạc dự phòng phát nổ, gồm tác động từ bên ngoài do cách người dùng sử dụng và lỗi kỹ thuật từ bên trong thiết bị.

Với yếu tố nội tại, nếu nhà sản xuất dùng linh kiện hoặc lõi pin kém chất lượng, cell pin rất dễ xuống cấp, chết lõi. Khi đó, tuổi thọ pin giảm nhanh, dòng điện cung cấp trở nên mất ổn định, làm tăng nguy cơ chập mạch và dẫn đến cháy nổ trong lúc sạc hoặc khi đang sử dụng.

Ở nhóm nguyên nhân bên ngoài, thói quen đặt pin dự phòng ở môi trường nhiệt độ cao, để trực tiếp dưới nắng hoặc đặt gần nguồn nhiệt là rủi ro phổ biến nhất. Trong điều kiện này, pin có thể quá nhiệt và phát nổ bất cứ lúc nào.

Do mức độ nguy hiểm tiềm ẩn, nhiều hãng hàng không trên thế giới và tại Việt Nam áp dụng quy định rất chặt chẽ đối với pin sạc dự phòng.

Tất cả các hãng đều cấm hoàn toàn việc cho pin vào hành lý ký gửi. Một số hãng cho phép mang theo trong hành lý xách tay nhưng giới hạn dung lượng; pin phải được lấy ra khỏi túi, không được sử dụng và luôn đặt ở vị trí dễ quan sát trong suốt chuyến bay để phòng ngừa sự cố cháy nổ.

Khoảnh khắc pin sạc dự phòng nổ như bom, suýt gây hỏa hoạn nghiêm trọng (Video: Weibo).

Những dấu hiệu pin sạc dự phòng có nguy cơ cháy nổ

Nếu pin sạc dự phòng của bạn có những dấu hiệu dưới đây, hãy ngưng sử dụng, đặt sản phẩm vào trong hộp nhựa ở nơi dễ thấy, tránh xa các vật dễ cháy:

- Lớp vỏ của pin dự phòng bị phồng hoặc không bằng phẳng như ban đầu. Thậm chí tình trạng phồng pin bên trong còn làm hỏng lớp vỏ bên ngoài. Đây là dấu hiệu pin có nguy cơ cháy nổ rất cao, cần phải ngưng sử dụng ngay lập tức.

Tuyệt đối không sử dụng pin sạc dự phòng đã bị phồng, nứt, có dấu hiệu bị hư hỏng (Ảnh: Reddit).

- Trong quá trình sử dụng hoặc cắm sạc cho pin dự phòng, nếu phát hiện pin bị tăng nhiệt và nóng đến mức không thể chạm tay vào, điều này cho thấy pin có thể bị lỗi hoặc chập mạch, người dùng cần lập tức ngắt nguồn điện và dừng sử dụng pin.

- Pin dự phòng phát ra mùi lạ, chẳng hạn mùi khét hoặc mùi hóa chất, cho thấy pin gặp sự cố chập mạch hoặc rò rỉ bên trong. Người dùng không nên tiếp tục sử dụng pin dự phòng này nữa.

- Các hư hỏng về lớp vỏ bên ngoài như nứt, vỡ, biến dạng, cong vênh… có thể dẫn đến chập mạch hoặc hư hỏng pin bên trong.

- Nếu phát hiện pin dự phòng bị chảy nước hoặc có chất lỏng rỉ ra, cần phải ngưng sử dụng thiết bị ngay lập tức.

Những lưu ý để sử dụng pin dự phòng được an toàn

Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất, pin sạc dự phòng không được đặt ở nơi có nhiệt độ cao, ẩm thấp và trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Vì vậy, người dùng tuyệt đối không để pin dự phòng ở những nơi có nhiệt độ cao như bên trong xe ô tô đậu dưới trời nắng, trong cốp xe máy, gần lửa…

Không để sạc dự phòng và thiết bị điện tử đang cắm sạc dưới chăn, gối… vì có thể làm quá nhiệt dẫn đến cháy nổ (Ảnh: iStock).

Ngoài ra, người dùng cũng không nên để pin dự phòng đang sử dụng hoặc đang cắm sạc dưới gối, trong chăn hoặc dưới nệm vì đây đều là những vật thoát nhiệt kém, dễ khiến pin tăng nhiệt và phát nổ. Đây cũng là các vật dụng dễ bắt lửa, có thể gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng nếu pin dự phòng không may bốc cháy.

Người dùng cần chọn mua pin sạc dự phòng chính hãng, có thương hiệu, được phân phối thông qua các đại lý uy tín; đồng thời phải ngừng sử dụng ngay khi phát hiện thiết bị có dấu hiệu bất thường như đã nêu ở trên.

Pin dự phòng cũng nên được thay mới sau một thời gian sử dụng để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngay cả khi dùng sản phẩm chính hãng, người dùng vẫn phải theo dõi tin tức về các trường hợp lỗi kỹ thuật, thu hồi sản phẩm. Việc này giúp nhận biết thiết bị mình đang sở hữu có nằm trong diện thu hồi hay không để kịp thời ngừng sử dụng, phòng tránh rủi ro.

Hiện pin sạc dự phòng rất phổ biến và giá không quá cao, vì vậy người dùng nên ưu tiên sản phẩm của các thương hiệu uy tín và tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.