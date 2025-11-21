iPhone Air bỏ hoàn toàn SIM vật lý và chuyển sang sử dụng eSIM. Đây được xem là bước thay đổi phù hợp với xu hướng thiết kế tối giản, mỏng nhẹ. Nhưng việc ảnh hưởng thế nào đến người dùng thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

eSIM giúp kích hoạt số điện thoại nhanh hơn, không lo rơi mất SIM và còn cho phép dùng nhiều số trên cùng một thiết bị. Bỏ khe SIM cũng giúp máy gọn hơn, tăng khả năng chống nước.

Tuy nhiên, khi máy gặp sự cố, người dùng không thể rút SIM ra để dùng tạm trên máy khác. Việc đi công tác hay du lịch đến những nơi chưa hỗ trợ eSIM cũng có thể gây bất tiện.

iPhone Air bỏ SIM vật lý có gây bất tiện cho người dùng? (Video: Đoàn Thủy - Khánh Vi).

Video: Đoàn Thủy, Khánh Vi