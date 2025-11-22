Cao Bằng xây dựng nhiều sản phẩm du lịch nông nghiệp, hút lượng khách lớn

10 tháng đầu năm 2025, tổng lượt khách du lịch đến Cao Bằng ước đạt hơn 2,5 triệu lượt, tăng 56,4% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 102,2% kế hoạch.

Trong đó, khách quốc tế đạt 95.531 lượt, tăng 149%; khách nội địa đạt trên 2,46 triệu lượt, tăng 54,2%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.531 tỷ đồng, tăng 97,8% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 48%.

Khách đến Cao Bằng thích trải nghiệm văn hoá bản địa, cảnh sắc thiên nhiên (Ảnh: Phạm Văn Phong).

Mặc dù chịu tác động bất lợi từ thời tiết, ngành du lịch Cao Bằng vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, du lịch nông nghiệp, nông thôn tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là nền tảng của nền kinh tế và là động lực phát triển bền vững của du lịch Cao Bằng.

Theo bà Nông Thị Tuyến, Phó Giám đốc Sở du lịch Cao Bằng, tỉnh xác định phát triển du lịch nông thôn là một trong giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn ở Cao Bằng (Ảnh: Hồ Thiên Nga).

Hiện nay, du lịch nông thôn ở Cao Bằng có 3 loại hình cơ bản: Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng - trải nghiệm làng nghề, du lịch canh nông - trải nghiệm sản xuất nông nghiệp.

Trong đó loại hình du lịch cộng đồng - trải nghiệm làng nghề đang được tỉnh Cao Bằng chú trọng phát triển nhất.

Theo bà Tuyến, Cao Bằng tập trung phát triển các làng nghề truyền thống gắn với du lịch. Việc khai thác hiệu quả các điểm du lịch cộng đồng đang thu hút được nhiều khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Các sản phẩm du lịch nông nghiệp đang ngày càng hút khách ở Cao Bằng (Ảnh: Hồ Thiên Nga).

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 8 điểm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng thu hút đông khách du lịch như: Làng đá Khuổi Ky (xã Đàm Thủy); Điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao (xã Thành Công); Điểm du lịch cộng đồng Pác Rằng; làng nghề làm hương xóm Phja Thắp (xã Quảng Uyên)…

Ngoài ra, các sản phẩm du lịch nông nghiệp như các vườn nho, dâu tây,... hay các mô hình nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi các cây con bản địa) gắn với phát triển du lịch và văn hoá ẩm thực… được Cao Bằng tích cực khai thác.

Khách tham quan khu di tích Pác Bó nơi có suối Lê Nin, núi Các Mác và hang Cốc Bó huyền thoại (Ảnh: Phạm Văn Phong).

Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Lô Lô… cũng trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn ở Cao Bằng.

Các lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca, nghề thủ công, ẩm thực đặc trưng được khai thác phục vụ du lịch cộng đồng, tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Cao Bằng.

"Mục tiêu hướng tới của tỉnh Cao Bằng về đẩy mạnh các hoạt động du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh được sâu rộng, khuyến khích người dân tham gia bảo tồn, giữ gìn và phát huy thế mạnh theo tinh thần chỉ đạo xây dựng du lịch Cao Bằng trở thành thương hiệu du lịch miền núi cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam", đại diện Sở du lịch Cao Bằng thông tin.

Thời gian tới, để phát triển du lịch nông nghiệp hiệu quả, Cao Bằng dự kiến sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp - du lịch đặc trưng, phát triển nông thôn gắn với du lịch sinh thái, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường bền vững.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, quảng bá thương hiệu sản phẩm du lịch nông nghiệp, nâng cao hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng.