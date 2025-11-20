iPhone 17 Pro Max lần đầu giảm giá

Thậm chí, một số đại lý đã bắt đầu điều chỉnh giảm giá iPhone 17 Pro Max nhằm gia tăng tính cạnh tranh và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Xu hướng mua sắm iPhone 17 Pro Max của người dùng Việt đã thay đổi (Ảnh: Thế Anh).

Cụ thể, iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB được chào bán với mức giá 37,8 triệu đồng, giảm 200.000 đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, phiên bản bộ nhớ 2TB giảm 1 triệu đồng, xuống còn 63 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, động thái giảm giá này do các đại lý tự triển khai. Do đó, giá iPhone 17 Pro Max tại các hệ thống sẽ có sự chênh lệch tùy theo chương trình ưu đãi.

"Đến nay, phiên bản iPhone 17 Pro Max chiếm khoảng 75% doanh số trong toàn bộ dòng iPhone thế hệ mới. Thời điểm này, nguồn cung đã ổn định và có sẵn hàng để khách có thể nhận máy ngay mà không cần chờ đợi", bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, chia sẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên iPhone 17 Pro Max giảm giá kể từ khi lên kệ tại thị trường Việt Nam. Tuy vậy, chỉ phiên bản màu cam sa mạc được điều chỉnh giá bán, trong khi hai phiên bản màu trắng và màu xanh có giá không đổi.

Nguyên nhân được cho là do xu hướng mua sắm iPhone 17 Pro Max của người dùng Việt đã thay đổi. Thời gian đầu, phiên bản màu cam sa mạc được ưa chuộng nhờ sự mới mẻ, khiến nguồn cung không đủ đáp ứng và gây nên tình trạng khan hàng.

iPhone 17 Pro Max màu trắng hiện được ưa chuộng hơn so với màu cam sa mạc (Ảnh: Gizmodo).

Đến nay, iPhone 17 Pro Max màu trắng lại được chọn mua nhiều hơn. Thậm chí, mức giá của phiên bản màu còn bị đẩy lên cao vài triệu đồng tại thị trường "chợ đen" do thiếu nguồn cung.

"iPhone 17 Pro Max màu trắng dung lượng 256GB hiện rất được ưa chuộng. Phiên bản này đang được phân bổ dần cho khách đã đăng ký và chưa có sẵn hàng để người dùng mua ngay. Chúng tôi vẫn đang làm việc với Apple và các đối tác phân phối để nhập thêm hàng", đại diện Minh Tuấn Mobile cho biết.

Đây là năm đầu tiên Apple mở bán iPhone sớm tại thị trường Việt Nam. Theo thống kê, doanh số sản phẩm có sức bật tốt ngay từ đầu mùa nhờ xu hướng lên đời sớm của người dùng.