Giá iPhone 16e giảm sâu, rẻ hơn iPhone 14

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhiều đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam cho biết doanh số của iPhone 16e chỉ chiếm một lượng rất nhỏ trong tổng doanh số của toàn bộ ngành hàng iPhone.

iPhone 16e liên tục giảm giá kể từ khi lên kệ (Ảnh chụp màn hình).

"Theo số liệu ghi nhận thực tế, doanh số của dòng iPhone 16e hiện chiếm khoảng 2-3% trong tổng tỷ trọng bán ra của toàn ngành hàng iPhone", bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, chia sẻ.

Thậm chí, một số dòng sản phẩm đời cũ như iPhone 14 và iPhone 15 còn có doanh số bán ra tốt hơn so với iPhone 16e. Hiện tại, iPhone 16e được các đại lý chào bán với mức giá 14,9 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

Mức giá này đã được điều chỉnh giảm 500.000 đồng so với giai đoạn cuối quý III và thấp hơn 2,1 triệu đồng so với giá niêm yết. Chưa dừng lại ở đó, một nhà mạng còn triển khai chương trình mua iPhone 16e kèm gói cước viễn thông. Lúc này, giá iPhone 16e chỉ còn 12,5 triệu đồng, thấp hơn cả giá iPhone 14.

Đây cũng là mức giá thấp nhất của iPhone 16e kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Bất chấp điều đó, doanh số của dòng sản phẩm này vẫn không đạt được kỳ vọng.

Đại diện Minh Tuấn Mobile nhận định yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến doanh số iPhone 16e nằm ở thiết kế. Sản phẩm này chưa chạm đúng thị hiếu của người tiêu dùng Việt, nơi phần đông khách hàng ưu tiên camera và điện thoại màn hình lớn.

iPhone 16e không được người dùng Việt đón nhận (Ảnh: The Verge).

"iPhone 16e ghi nhận doanh số tốt hơn các dòng iPhone SE trước đây. Tuy vậy, với vai trò là một sản phẩm thuộc phân khúc giá mềm, mẫu máy này vẫn chưa thể thỏa mãn nhu cầu thị trường", vị này cho biết.

Ngoại hình tổng thể của iPhone 16e gần như tương đồng với iPhone 14. Máy có thiết kế vuông vức với các cạnh phẳng và bo cong ở bốn góc. Khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở mặt lưng khi iPhone 16e chỉ được trang bị một camera.

iPhone 16e được trang bị chip A18, cho phép máy có thể xử lý các tính năng trong bộ công cụ Apple Intelligence. Hiện tại, đây cũng là chiếc iPhone rẻ nhất có thể xử lý AI của Apple.

Máy sở hữu một camera chính ở mặt lưng với độ phân giải 48MP, trong khi đó camera selfie có độ phân giải 12MP. iPhone 16e cũng được trang bị phím bấm Action, cổng sạc USB-C cùng khả năng chống nước đạt chuẩn IP68.