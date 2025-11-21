Google ra mắt nền tảng AI tạo ảnh mới có thể "hiểu" thế giới thực

Công cụ Nano Banana Pro được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng lập luận và hiểu biết thế giới thực, giúp trực quan hóa thông tin một cách sống động (Ảnh: Google).

Nano Banana Pro, công cụ tạo hình ảnh mới của Google, được thiết kế như một ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi ý tưởng thành nội dung trực quan. Người dùng có thể phác thảo nhanh từ ghi chú, sơ đồ đến các bản minh họa dữ liệu mà không cần thao tác đồ họa phức tạp.

Một tính năng đáng chú ý của Nano Banana Pro là khả năng kết nối thời gian thực với Google Search. Nhờ đó, nội dung hình ảnh có thể phản ánh thông tin cập nhật, chẳng hạn như công thức nấu ăn mới tìm thấy hoặc kết quả một trận đấu vừa kết thúc.

Phiên bản Pro cải thiện khả năng xử lý văn bản và hiển thị chữ. Các đoạn chữ, từ ngắn đến dài, được tái tạo rõ ràng hơn. Công nghệ ngôn ngữ Gemini cho phép dịch trực tiếp nội dung xuất hiện trong ảnh, ví dụ như nhãn sản phẩm, sang nhiều ngôn ngữ khác mà vẫn giữ nguyên bố cục ban đầu.

Nano Banana Pro cũng bổ sung các tùy chọn kiểm soát sáng tạo, cho phép sử dụng nhiều ảnh tham chiếu và duy trì đặc điểm nhận diện của một số nhân vật trong cùng khung hình. Người dùng có thể điều chỉnh bối cảnh, góc chụp hoặc xuất file với độ phân giải cao hơn khi cần trình bày chi tiết.

Hiện Nano Banana Pro được tích hợp trong một số sản phẩm thuộc hệ sinh thái Google. Người dùng phổ thông và sinh viên có thể thử tính năng "Thinking" trong ứng dụng Gemini, trong khi các nhóm chuyên môn như tiếp thị hay lập trình có thể tiếp cận qua Google Ads, Google Workspace hoặc Gemini API.