Trang bị đáng giá trên iPhone màn hình gập

Một nguồn tin từ Hàn Quốc tiết lộ Apple đang thử nghiệm trên một viên pin có dung lượng 5.400-5.800mAh. Mức pin này cao hơn đáng kể so với dung lượng 5.088mAh trên iPhone 17 Pro Max.

Trong khi đó, tài khoản Instant Digital khẳng định viên pin trên iPhone màn hình gập chắc chắn sẽ có dung lượng trên 5.000mAh.

Thiết kế của iPhone màn hình gập (Ảnh: 9to5mac).

Để so sánh, Samsung Galaxy Z Fold7 sở hữu viên pin 4.400mAh, Google Pixel Fold có pin 4.821mAh, Honor Magic V5 sở hữu pin 5.820mAh. Trong khi đó, Vivo X Fold 5 tích hợp viên pin dung lượng 6.000mAh, lớn nhất trong phân khúc điện thoại màn hình gập.

Một số thông tin rò rỉ trước đó cho biết iPhone màn hình gập sẽ tích hợp camera selfie ở phía dưới màn hình. Camera này sẽ có độ phân giải 24MP và được đặt ở màn hình bên trong.

Thiết kế này giúp mang lại trải nghiệm sử dụng màn hình không khiếm khuyết. Tuy nhiên, một trong những vấn đề mà công nghệ này gặp phải là chất lượng chụp ảnh chưa đủ tốt.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ Apple đang tốn nhiều thời gian hơn dự kiến để tinh chỉnh các vấn đề liên quan đến thiết kế cũng như bản lề màn hình. Do đó, thời gian ra mắt thiết bị sẽ lùi lại đến mùa xuân năm 2027, cùng thời điểm với iPhone 18e.

Trong một báo cáo được chia sẻ bởi nhà phân tích Jeff Pu, iPhone màn hình gập sẽ có phần khung được hoàn thiện từ vật liệu hỗn hợp giữa titan và nhôm.

iPhone Fold sẽ tích hợp viên pin có mật độ năng lượng cao (Ảnh: 9to5mac).

Apple cũng được cho là sẽ tiếp tục mở rộng việc ứng dụng vật liệu titan lên các dòng sản phẩm của hãng như iPhone Fold và iPhone Air. Một số tin đồn trước đó tiết lộ iPhone màn hình gập sẽ có độ mỏng 4,5mm khi mở ra. Độ mỏng này thậm chí còn mỏng hơn so với iPhone Air.

Theo TrendForce, iPhone màn hình gập sẽ được trang bị màn hình trong với kích thước 7,8 inch và màn hình ngoài kích thước 5,5 inch. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết nếp gấp trên màn hình của máy gần như sẽ biến mất.