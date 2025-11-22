Chuyển đổi số giúp bệnh nhân không phải đến từ sáng sớm, bớt giấy tờ

Là bệnh viện đầu tiên trong các bệnh viện tuyến cuối Quân đội triển khai bệnh án điện tử và áp dụng nhiều biện pháp chuyển đổi số trong quy trình khám chữa bệnh, Bệnh viện Quân y 103 đã giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thủ tục giấy tờ cho người bệnh.

Chỉ vài thao tác trên các ki-ốt đăng ký khám, bệnh nhân đã tự chọn được khoa, phòng khám và làm xong thủ tục vào khám. Ki-ốt cũng tự động phân luồng các nhóm đối tượng ưu tiên đến với phòng khám ít phải chờ đợi nhất.

“Trước đây, mỗi 6h sáng các y bác sĩ đến đều thấy hàng dài bệnh nhân đang chờ đến lượt làm thủ tục rồi thăm khám. Nhưng từ năm 2025, có những ngày bệnh viện đón tới 4.000 bệnh nhân nhưng không còn cảnh xếp hàng như trước”, Thiếu tướng, PGS.TS Lường Công Thức - Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ và Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025.

Thiếu tướng, PGS. TS. Lường Công Thức - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ và Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025 (Ảnh: Minh Nhật).

Chuyển đổi số đồng thời thể hiện ở việc trên 90% các thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt, tỉ lệ thanh toán tại giường bệnh đạt 75%. Bệnh nhân có thể thanh toán qua mã QR tại giường bệnh hoặc trên đường đi xét nghiệm, không cần di chuyển giữa nhiều nơi để thanh toán như trước.

Các quy trình khám chữa bệnh, trả kết quả, lưu trữ bệnh án điện tử, hiển thị hình ảnh xét nghiệm, quy trình lĩnh thuốc và mua thuốc… được thực hiện trên nền tảng số, tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân và các y bác sĩ.

Bệnh viện xây dựng ứng dụng với đầy đủ chức năng hỗ trợ bác sĩ và điều dưỡng đi buồng. Trong quá trình thăm khám, các y bác sĩ sử dụng máy tính bảng quản lý thông tin, phác đồ điều trị của người bệnh. Bệnh án được lưu trên hệ thống điện tử, giảm không gian lưu trữ và phục vụ công tác điều trị.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyển đổi số, bệnh viện đảm bảo và nâng cao công tác khám chữa bệnh, điều trị nội - ngoại trú. Đặc biệt ở lĩnh vực ghép tạng, trong năm qua bệnh viện thực hiện thành công 6 ca ghép gan, 135 ca ghép thận và chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho nhiều bệnh viện trong và ngoài nước.

Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển. Các phương pháp mới như xạ trị điều biến liều điều trị ung thư gan, ung thư phổi; phẫu thuật nội soi; can thiệp thay van động mạnh chủ… đem lại nhiều cơ hội điều trị hiệu quả cho bệnh nhân.

Ảnh: Minh Nhật