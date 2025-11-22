Nghệ An yêu cầu giải quyết sớm hơn 500 đơn thư liên quan dự án quốc lộ 1A

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tập trung giải quyết hơn 500 đơn thư khiếu nại, hồ sơ tồn đọng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết dù đã thành lập tổ công tác do thanh tra tỉnh làm tổ trưởng và phân công các thành viên ban chỉ đạo trực tiếp đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, tiến độ giải quyết đơn thư và phê duyệt bồi thường vẫn còn chậm trễ.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Châu, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện còn 507 trường hợp đơn thư, hồ sơ tồn đọng, tập trung chủ yếu tại phường Hoàng Mai (152 trường hợp), phường Quỳnh Mai (282 trường hợp) và xã Hùng Châu (59 trường hợp).

Tổng kinh phí cần phê duyệt và giải ngân trong năm 2025 lên tới hơn 319 tỷ đồng, nhưng đến nay mới chỉ chi trả được gần 6 tỷ đồng. Nhiều trường hợp đã có kết luận kiểm tra, đủ điều kiện bồi thường nhưng việc lập, phê duyệt phương án vẫn chậm trễ.

Để đảm bảo tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương có dự án quốc lộ 1A đi qua ưu tiên cao nhất cho công tác giải quyết đơn thư và đẩy nhanh việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

Bí thư Đảng ủy các xã, phường được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công cán bộ có năng lực tham gia giải quyết khiếu nại, giám sát tổ công tác, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính cân đối, điều chỉnh, bổ sung kinh phí chi trả cho các trường hợp đủ điều kiện bồi thường; Sở Xây dựng tổng hợp kết quả, báo cáo tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền hàng tuần.

Ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, cho biết thanh tra tỉnh là đơn vị chủ trì, đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết từng đơn thư theo đúng quy định.

Ngoài ra, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An được đề nghị ưu tiên xử lý các vụ việc khởi kiện liên quan đến dự án quốc lộ 1A, sớm ban hành bản án làm căn cứ chi trả bồi thường trong năm 2025.

Công an tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu giải pháp, kịp thời ngăn chặn các vụ việc phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện dự án.