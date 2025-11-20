Elon Musk tin rằng tiền sẽ trở nên vô nghĩa trong tương lai vì AI và robot

Bình luận trên được đưa ra khi Elon Musk và nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang cùng tham dự Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Ả Rập Xê Út, diễn ra tại thủ đô Washington, D.C., Mỹ.

“Nếu nhìn đủ xa, giả sử có sự cải tiến liên tục về AI và robot, mà điều này hoàn toàn khả thi, thì đến một thời điểm nào đó trong tương lai, tiền bạc sẽ không còn ý nghĩa gì nữa”, Elon Musk phát biểu.

“Những yếu tố vật lý cơ bản như điện năng, vật chất vẫn sẽ là những ràng buộc, nhưng tôi nghĩ đến thời điểm nào đó, tiền tệ sẽ không còn quan trọng”, Musk nói thêm.

Elon Musk (trái) và Jensen Huang đưa ra những dự đoán về tương lai của AI tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Ả Rập Xê Út đang diễn ra tại Mỹ (Ảnh: Getty).

Không chỉ nói về tiền bạc, Elon Musk cũng tin rằng trong tương lai, con người có thể lựa chọn công việc để làm giống như khi họ đưa ra những lựa chọn khi chơi game. Musk cho rằng điều này sẽ xảy ra khi AI và robot đã làm hết phần lớn công việc thay cho con người.

Phát biểu tại Diễn đàn này, CEO Jensen Huang của Nvidia cũng đã đồng tình với dự đoán của Elon Musk, khi cho rằng “công việc của mọi người sẽ khác đi do tác động của AI”.

“Trong ngắn hạn, tôi có thể nói rằng chúng ta sẽ làm việc năng suất hơn nhưng cũng bận rộn hơn nhờ AI. Ngay cả tôi và Elon cũng sẽ bận rộn hơn vì AI”, Jensen Huang bình luận.

Dù vậy, CEO Jensen Huang vẫn tin rằng AI sẽ không hoàn toàn chiếm mất công việc của con người, mà chỉ những người không biết sử dụng AI mới bị mất đi công việc.

“Bạn sẽ không bị mất việc vì AI, mà bạn sẽ mất việc vì một người biết sử dụng AI”, Jensen Huang từng đưa ra bình luận về tương lai của AI và công việc trong tương lai.

Cả Elon Musk và Jensen Huang đều là những người có sự am hiểu và tầm nhìn lớn trong lĩnh vực AI.

Musk là một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào OpenAI (công ty phát triển ChatGPT) và hiện đã thành lập công ty AI riêng mang tên gọi xAI. Trong khi đó, Jensen Huang và Nvidia lại là những người hưởng lợi lớn nhất từ “cơn sốt” AI nhờ vào việc bán chip AI cho các hãng công nghệ lớn.

Do vậy, những bình luận, dự đoán về AI của Elon Musk và Jensen Huang sẽ có xác suất trở thành hiện thực rất cao.

Đây không phải lần đầu tiên có những dự đoán về việc AI sẽ lấy đi công việc của con người từ các chuyên gia. Cách đây không lâu, tập đoàn tài chính JPMorgan dự đoán 15% công việc của con người sẽ bị thay thế bởi AI trong vòng 20 năm tới.

Vào tuần trước, Trần Đức Lợi - chuyên gia cao cấp của hãng AI DeepSeek (Trung Quốc) cũng đã nhận định rằng AI sẽ trở thành mối đe dọa về việc làm trong vòng 10 đến 20 năm tới, khi nó trở nên đủ tốt để đảm nhiệm một số công việc của con người.

“Trong 10-20 năm tới, AI có thể đảm nhận phần còn lại của công việc mà con người thực hiện, và xã hội có thể đối mặt với một thách thức lớn, vì vậy vào lúc đó các công ty công nghệ cần đảm nhận vai trò của người bảo vệ”, Trần Đức Lợi chia sẻ. “Tôi cực kỳ lạc quan về công nghệ, nhưng tôi nhìn nhận tiêu cực về tác động mà nó có thể gây ra đối với xã hội”.

Trong một buổi phỏng vấn vào tháng 8, Giáo sư Geoffrey Hinton, người được mệnh danh là “Bố già của AI”, dự báo rằng các vị trí như tiếp thị qua điện thoại, phân tích pháp lý - tài chính cấp thấp, chăm sóc khách hàng trực tuyến… có thể bị AI thay thế chỉ trong vòng hai năm tới.

Trên thực tế, không cần phải chờ đến tương lai, hiện tại nhiều doanh nghiệp lớn đã có những đợt sa thải nhân viên với quy mô lên đến hàng chục ngàn người để dần thay thế bằng AI.

Chẳng hạn như vào cuối tháng 10 vừa qua, Amazon đã sa thải 14.000 nhân viên để đẩy nhanh tốc độ áp dụng AI vào vận hành doanh nghiệp. Công ty này còn dự kiến sẽ sa thải thêm hàng chục ngàn nhân viên trong nửa đầu năm 2026.