Cloudflare là gì mà có thể khiến một phần của Internet toàn cầu sụp đổ?

Hàng loạt trang web, dịch vụ trực tuyến trên toàn cầu và tại Việt Nam không thể truy cập được

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng từ 19h30 ngày 18/11 (theo giờ Việt Nam), hàng loạt trang web và dịch vụ trực tuyến lớn đã gặp sự cố không thể truy cập được, có thể kể đến mạng xã hội X, Spotify, Amazon, các công cụ AI như ChatGPT, Grok, Claude AI, Perplexity AI…

Mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dịch vụ đặt xe Uber, thanh toán trực tuyến Paypal… cũng nằm trong số các dịch vụ không thể truy cập được vào tối 18/11.

Hàng loạt trang web hiện ra thông báo “Cloudflare Error” và không thể truy cập được trong tối 18/11 (Ảnh chụp màn hình).

Thậm chí ngay cả DownDetector - trang web chuyên giám sát theo thời gian thực về trạng thái hoạt động của các nhà cung cấp Internet, trang web, dịch vụ trực tuyến… lớn trên toàn cầu - cũng gặp sự cố và không thể truy cập.

Sự cố không chỉ ảnh hưởng đến các trang web quốc tế. Nhiều trang web lớn tại Việt Nam cũng gặp sự cố tương tự.

Khi người dùng truy cập vào các trang web này, họ chỉ nhận được thông báo “Cloudflare Error” (Cloudflare bị lỗi) hoặc thông báo “Vui lòng bỏ chặn challenges.cloudflare.com để tiếp tục”.

Trang web DownDetector dùng để giám sát tình trạng hoạt động của các trang web lớn cũng không thể truy cập được (Ảnh chụp màn hình).

Việc hàng loạt trang web và dịch vụ trực tuyến lớn gặp sự cố không thể truy cập khiến người dùng toàn cầu hoang mang. Nhiều người cho rằng lỗi bắt nguồn từ thiết bị hoặc kết nối mạng Internet của họ nên đã khởi động lại hệ thống hoặc khởi động lại modem kết nối mạng, nhưng tình trạng vẫn không thay đổi.

Trên thực tế, lỗi bắt nguồn từ dịch vụ do công ty Cloudflare cung cấp. Trên trang web của mình, Cloudflare cho biết đã nhanh chóng tung ra bản vá lỗi để khắc phục sự cố và tiếp tục theo dõi các lỗi để đảm bảo tất cả các dịch vụ trở lại bình thường.

Một phát ngôn viên của Cloudflare sau đó cho biết một lưu lượng truy cập lớn bất thường và đột biến đã khiến dịch vụ của công ty bị lỗi. Hiện Cloudflare vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ra sự cố này.

Cloudflare là gì mà lại có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy?

Chỉ đến khi sự cố xảy ra với hàng loạt trang web và dịch vụ trực tuyến lớn do lỗi của Cloudflare, nhiều người mới đặt ra câu hỏi “Cloudflare là gì mà lại có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy?”

Cloudflare là công ty hạ tầng Internet và bảo mật quy mô lớn có trụ sở tại thành phố San Francisco (Mỹ), cung cấp dịch vụ cho hàng triệu trang web và ứng dụng trực tuyến trên toàn cầu.

Cloudflare giúp ngăn chặn những yêu cầu độc hại, các cuộc tấn công mạng… để bảo vệ máy chủ của trang web và người dùng truy cập (Ảnh: Cloudflare).

Cloudflare cung cấp các dịch vụ như trung tâm dữ liệu, bảo mật trang web, các biện pháp phòng thủ trước các mối đe dọa tấn công mạng, mạng phân phối nội dung (CDN), dịch vụ quản lý DNS…

Cloudflare tự mô tả công ty là “hệ miễn dịch cho Internet”, là dịch vụ trung gian nằm giữa người dùng và máy chủ gốc của trang web hay dịch vụ trực tuyến.

Khi truy cập vào trang web đang sử dụng dịch vụ của Cloudflare, dữ liệu sẽ không đi trực tiếp từ máy chủ đến thiết bị của người dùng, mà sẽ được phân phối qua hàng nghìn trung tâm dữ liệu của Cloudflare trên toàn cầu trước khi được gửi đến người dùng.

Ngoài ra, Cloudflare cũng sẽ ngăn chặn và lọc ra những yêu cầu khả nghi, những truy cập ảo… để bảo vệ máy chủ của trang web.

Nói một cách đơn giản, Cloudflare sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng của mình để tăng tốc độ truy cập web, tạo nên một “tấm lá chắn” để chặn các cuộc tấn công nhằm vào máy chủ của trang web…

Cloudflare được ví như “hệ miễn dịch cho Internet”, giúp ngăn chặn những cuộc tấn công nhằm vào các trang web (Ảnh minh họa: AI).

Tuy nhiên, khi dịch vụ của Cloudflare gặp sự cố, “tấm lá chắn” do chính Cloudflare tạo ra để bảo vệ trang web lại vô tình trở thành rào cản khiến người dùng không thể truy cập vào các trang web và dịch vụ trực tuyến. Đây chính là lý do khiến hàng loạt trang web đang sử dụng dịch vụ của Cloudflare gặp sự cố không thể truy cập vào tối 18/11.

Theo ước tính, hiện có khoảng 20% tổng số trang web trên toàn cầu sử dụng dịch vụ của Cloudflare. Do vậy, khi Cloudflare gặp sự cố, số lượng trang web không thể truy cập được là vô cùng lớn và gây ra hậu quả không hề nhỏ.

Sự mong manh của mạng Internet toàn cầu

Sự cố xảy ra với Cloudflare là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy một tháng, hàng loạt trang web, mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến bị sập trên toàn cầu, ảnh hưởng đến hàng tỷ người dùng.

Trước đó vào 15h ngày 20/10 (theo giờ Việt Nam), hàng loạt dịch vụ trực tuyến lớn như Amazon, Roblox, mạng xã hội Snapchat, Reddit, ứng dụng nhắn tin Signal, game trực tuyến Fortnite… cũng đã đồng loạt gặp sự cố và không thể truy cập được trên phạm vi toàn cầu.

Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước Mỹ, cũng gặp sự cố khiến mọi giao dịch không thể thực hiện được, ảnh hưởng đến hàng ngàn nhà đầu tư tiền điện tử. Nhiều trang web của các cơ quan chính phủ, công cụ thiết kế đồ họa Canva, tờ báo New York Times, công ty giải trí Disney… cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Nguyên do sau đó được xác định bắt nguồn từ Amazon Web Services (AWS), nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây và máy chủ hàng đầu thế giới, đã gặp sự cố về cơ sở dữ liệu nên bị ngừng hoạt động. Điều này đã khiến các trang web và dịch vụ sử dụng máy chủ của AWS bị ảnh hưởng và không thể truy cập được.

Đại diện AWS đã lên tiếng xác nhận về sự cố gặp phải và cho biết công ty đang khắc phục sự cố nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ sự cố được khắc phục, đến khoảng 21h cùng ngày (theo giờ Việt Nam), sự cố đối với các máy chủ của AWS lại xuất hiện trở lại khiến hàng loạt trang web và dịch vụ trực tuyến lại lâm vào tình trạng không thể truy cập. Sự cố sau đó kéo dài đến tận ngày 21/10 mới được khắc phục.

Cloudflare và AWS được ví như những cột trụ mỏng manh đang chống đỡ Internet toàn cầu (Ảnh: Reddit).

Việc sự cố xảy ra với AWS và Cloudflare khiến hàng loạt trang web lớn không thể truy cập và làm ảnh hưởng đến hàng tỷ người dùng đã cho thấy mạng Internet mỏng manh hơn nhiều người vẫn nghĩ.

Internet hiện nay không còn là một mạng lưới phân tán như trước đây, mà đã trở thành một hệ thống tập trung và đang được vận hành bởi khoảng 10 tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Microsoft, Google, Cloudflare, Akamai, CrowdStrike…

Chỉ cần một trong những công ty lớn đang vận hành các dịch vụ đám mây hoặc hệ thống DNS (dịch tên miền từ dãy số IP sang tên miền dễ ghi nhớ) gặp sự cố có thể khiến một phần lớn Internet bị “sập” và không thể tiếp tục truy cập.

Trên thực tế, những sự cố xảy ra này không ảnh hưởng đến kết nối Internet trên thiết bị của bạn. Tức là bạn vẫn có thể kết nối Internet, nhưng không thể truy cập đến các trang web, không thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến… điều này cũng tương đương như mạng Internet “đã chết” vì không còn phản hồi được người dùng.