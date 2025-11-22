Robot gia đình "biết việc", tự dọn bàn, rửa bát và pha cà phê

Công ty dự kiến tạo ra những "người máy giúp việc" hoàn toàn tự động đến các hộ gia đình vào năm tới (Ảnh: WR).

Từ pha cà phê đến dọn dẹp nhà cửa

Robot gia đình Memo, sản phẩm mới nhất của Sunday Robotics, đang gây chú ý với khả năng thực hiện các công việc nhà một cách ấn tượng. Với ngoại hình trắng muốt, đôi tay linh hoạt và khuôn mặt hoạt hình thân thiện, Memo hứa hẹn sẽ trở thành "người giúp việc" đắc lực trong các hộ gia đình.

Trong một buổi trình diễn tại Mountain View, California (Mỹ), Memo đã thể hiện khả năng pha cà phê espresso một cách tỉ mỉ. Di chuyển trên bệ bánh xe và điều chỉnh độ cao linh hoạt, Memo thực hiện từng bước pha chế một cách chính xác: đổ bã cà phê, nén chặt, lắp vào máy, đặt tách và nhấn nút khởi động, sau đó mang đến một ly cà phê nóng hổi cho người dùng.

Ông Tony Zhao, đồng sáng lập kiêm CEO của Sunday Robotics, chia sẻ: "Chúng tôi muốn chế tạo những chú robot có thể giải phóng con người khỏi việc giặt giũ, rửa bát đĩa và mọi công việc nhàm chán khác".

Việc pha một tách espresso, dù có vẻ đơn giản, nhưng lại là một thử thách lớn đối với robot trong môi trường bếp núc phức tạp, đòi hỏi khả năng nhận diện vật thể, cầm nắm chắc chắn và thao tác chính xác. Để giải quyết vấn đề này, Sunday Robotics đã tích hợp theo chiều dọc, tự xây dựng cả phần cứng và mô hình AI để hệ thống học hỏi.

Ngoài pha chế, Memo còn gây ấn tượng với kỹ năng dọn dẹp, đặc biệt là khả năng dọn ly tách trên bàn và xếp vào máy rửa bát. Sự khéo léo của Memo được thể hiện rõ khi nó có thể cầm hai chiếc ly cùng lúc bằng một tay, một chiếc kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ, chiếc còn lại được giữ bằng phần bàn tay còn lại.

Sự khéo léo này đến từ một phương pháp huấn luyện mới của Sunday Robotics. Thay vì sử dụng bộ điều khiển từ xa truyền thống, công ty đã thuê nhân sự làm việc từ xa đeo những đôi găng tay chuyên dụng (trị giá khoảng 400 USD) để mô phỏng bàn tay robot thực hiện các công việc nhà.

Dữ liệu thu được từ găng tay có độ chính xác cao hơn nhiều, sau đó được nạp vào mô hình AI để điều khiển robot.

Robot Memo có ngoại hình khá dễ thương (Ảnh: ST).

Ken Goldberg, chuyên gia robot tại UC Berkeley, nhận định: “Đây là một biến thể rất thú vị. Thiết kế của Memo rất đẹp và khả năng thu thập dữ liệu thông minh hơn hẳn”.

Kỷ nguyên của "Internet dành cho Robot"

Trong thập kỷ qua, sự bùng nổ của AI và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã mở ra một kỷ nguyên mới cho robot, cho phép chúng hiểu bối cảnh và thích nghi tốt hơn.

CEO Tony Zhao ví von: "Nếu bạn nghĩ về ChatGPT, chúng được đào tạo trên toàn bộ Internet. Nhưng chúng ta chưa có Internet dành cho robot. Việc thu thập dữ liệu hành động thực tế (nhặt cốc, gấp áo...) chính là cách họ xây dựng trí thông minh tổng quát cho robot".

Thị trường robot gia đình đang nóng lên từng ngày với sự tham gia của nhiều startup như Physical Intelligence, Skild, 1x và Sunday Robotics.

Eric Vishria từ quỹ đầu tư Benchmark (nhà đầu tư của Sunday) khẳng định: "Lời hứa của robot AI không phải là nhào lộn hay nhảy múa, mà là hoạt động hiệu quả trong các tình huống thực tế phức tạp".

Sunday Robotics dự kiến cung cấp Memo cho người dùng thử nghiệm (beta) vào năm tới. Giống như những chiếc máy tính cá nhân đời đầu, Memo ban đầu có thể sẽ thu hút những người đam mê công nghệ, sẵn sàng chấp nhận một chút rắc rối để trải nghiệm tương lai.

Zhao tin rằng người dùng thậm chí có thể tự dạy robot của mình những kỹ năng mới. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu Memo có thể xoay xở ổn thỏa trong một ngôi nhà thực tế với trẻ em, thú cưng và đủ loại đồ đạc lộn xộn hay không.