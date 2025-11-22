"Giáo sư quần đùi” đạp xe 400km trong 24 giờ, chở theo lời kêu gọi đặc biệt

Sáng nay (22/11), GS Trương Nguyện Thành, Phó Chủ tịch hội đồng cố vấn Trường Đại học Hoa Sen bắt đầu hành trình đạp xe 400km trong 24 giờ.

Ông chia sẻ về thử thách này: “Ở tuổi gần 65, tôi hiểu rõ đây là một hành trình đầy thử thách về thể lực và cả ý chí. Nhưng nó cũng là lời nhắc nhở rằng con người có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều khi ta có một lý do để đi tới”.

Giáo sư Trương Nguyện Thành trong một hành trình đạp xe đường trường (Ảnh: FBNV).

GS Trương Nguyện Thành cho biết, đây là một hành trình cá nhân của ông cùng một số bạn bè. Nhưng trước những hình ảnh bão lụt ở miền Trung gần đây, ông tự hỏi liệu có thể biến hành trình của mình trở thành một ngọn lửa nhỏ, đủ để thắp lên tinh thần chia sẻ niềm hy vọng từ mọi người đến với đồng bào đang oằn mình giữa bão lũ, mất nhà, mất kế sinh nhai, thậm chí mất cả người thân.

Từ ý tưởng này, GS Trương Nguyện Thành “rủ” mọi người đồng hành cùng hành trình của mình bằng cách ủng hộ trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, ông nhấn mạnh, bản thân không nhận bất kỳ khoản đóng góp nào trực tiếp.

“Tôi sẽ đạp từng km với lòng biết ơn sâu sắc. Biết ơn vì mình còn đủ sức khỏe, biết ơn vì còn cơ hội để thưởng thức vẻ đẹp quê hương và biết ơn vì chúng ta - dù bạn ở đâu - vẫn có thể cùng nhau đồng hành trong tinh thần lá lành đùm lá rách hướng về miền Trung”, ông bày tỏ.

Trong suốt hành trình, ông sẽ liên tục cập nhật thông tin trên trang cá nhân để mọi người theo dõi. Một lượt chia sẻ lời kêu gọi cũng là sự ủng hộ ý nghĩa dành cho hành trình và tinh thần hướng về miền Trung.

Ông Trương Nguyện Thành SN 1962, lấy bằng tiến sĩ khoa học ngành Hóa và tính toán do Đại học Minnesota (Mỹ) cấp năm 1990.

Năm 1992, ông làm giáo sư chính thức giảng dạy môn hóa lượng tử tại Đại học Utah (Mỹ), quản lý sinh viên cao học khoa Hóa của trường này.

Ông từng là viện trưởng khoa học của Viện Khoa học và công nghệ tính toán (thuộc Sở Khoa học công nghệ TPHCM) giai đoạn 2007-2017.

GS Trương Nguyện Thành được nhiều người biết đến không chỉ bởi chuyên môn khoa học mà còn bởi lối sống năng động, thường xuyên chạy bộ và đam mê đạp xe đường trường cùng phong cách giảng dạy gần gũi, truyền cảm hứng.

Ông Trương Nguyện Thành gắn với biệt danh "giáo sư quần đùi" (Ảnh: T.L).

Năm 2017, GS Trương Nguyện Thành khiến dư luận xôn xao khi mặc quần đùi, áo thun lên giảng đường giảng bài cho sinh viên. Từ đó, ông được gắn với biệt danh "giáo sư quần đùi".