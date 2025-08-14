Thủ tướng tham quan triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc chuẩn bị, tổ chức diễn đàn, triển lãm PCCC, CNCH, phòng chống thiên tai. Thủ tướng cho rằng đây là lĩnh vực thời gian qua gây ra rất nhiều thiệt hại cho nhân dân, cho Nhà nước và sự phát triển của đất nước.

''Chúng ta được thảo luận, được trao đổi, được nghe phản ánh và đặc biệt là góp ý, đóng góp ý tưởng để chúng ta góp phần ngăn chặn, đẩy lui những cái vấn đề liên quan đến cháy nổ, liên quan đến thiên tai, liên quan đến cứu nạn, cứu hộ chúng ta sao cho có hiệu quả'', Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, kết quả PCCC, cứu nạn, cứu hộ thời gian qua dưới sự chỉ đạo sâu sát của Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, trong đó, nòng cốt là lực lượng công an nhân dân, đặc biệt có sự tham gia của nhân dân đã đạt được nhiều cái kết quả quan trọng.

''Chúng ta cũng nhìn lại để thấy được những điều chúng ta đã làm tốt và những cái gì chưa tốt. Cái nào tốt thì chúng ta làm tốt hơn nữa, cái nào chưa được thì chúng ta phải tìm cách khắc phục'', Thủ tướng chia sẻ.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu nâng cao hơn nữa văn hóa PCCC, phòng chống thiên tai và nâng cao kỹ năng cứu hộ trong toàn dân, góp phần ngăn chặn đẩy lùi hậu quả mà thiên tai, cháy nổ gây ra.

Thủ tướng cho rằng diễn đàn, triển lãm hôm nay diễn ra trong bầu không khí cả nước long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 64 năm truyền thống lực lượng PCCC và CNCH.

Đây là sự kiện đóng góp cho ngày lễ lớn nhưng cũng rất ý nghĩa, bởi Thủ tướng cho rằng liên quan đến tính mạng, tài sản, sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy về phòng chống thiên tai, đặc biệt là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là sự vào cuộc của doanh nghiệp và người dân.

Đây là sự kiện trong khuôn khổ chương trình Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025. Trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Tại sự kiện, nhiều hoạt động được tổ chức dành cho các em thiếu nhi nhằm hướng dẫn về các nội dung PCCC và CNCH.

Trong suốt hơn 60 năm vừa qua, theo thống kê của Bộ Công an, có 34 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bị thương khi quên mình chiến đấu với ''giặc lửa'' để cứu nhân dân, cứu tài sản. Trong đó, nhiều tấm gương hy sinh làm lay động lòng người, bảo vệ bình yên cho nhân dân, vì sự phát triển của đất nước (Ảnh: Lê Trai).

Bên cạnh những thành tích, Thủ tướng điểm ra một số vấn đề cần lưu ý như việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai có lúc chưa hiệu quả; còn tình trạng buông lỏng quản lý, để xảy ra xây dựng các công trình không tuân thủ quy định về PCCC, chống thiên tai; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, chế tài xử phạt chưa đủ nghiêm, chưa đủ răn đe, kéo dài; xử lý vi phạm mang tính phòng ngừa là chính.

14h cùng ngày, tại triển lãm sẽ diễn ra Toạ đàm quốc tế ''Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực PCCC và CNCH''.