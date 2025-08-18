Hãng bay lần lượt dời sang ga T3 Tân Sơn Nhất, chỉ Vietjet ở lại T1

Sau khi đưa nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào hoạt động, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang hoàn tất việc phân chia khu vực khai thác khách nội địa của các hãng bay.

Đến nay, Vietnam Airlines đã chuyển toàn bộ đường bay nội địa sang nhà ga T3. Theo cập nhật vào ngày 18/8, Bamboo Airways là hãng hàng không tiếp theo chuyển toàn bộ khách nội địa sang phục vụ tại nhà ga mới.

Nhiều hãng hàng không chuyển toàn bộ đường bay nội địa sang ga T3 Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự kiến, ngày 19/8, Pacific Airlines và Vasco cũng sẽ chuyển toàn bộ khách nội địa sang phục vụ tại nhà ga T3. Động thái này đánh dấu toàn bộ hãng bay thuộc Vietnam Airlines Group rời khỏi nhà ga quốc nội T1.

Đến ngày 21/8, Vietravel Airlines cũng sẽ chuyển toàn bộ khách nội địa sang nhà ga T3. Như vậy, nhà ga quốc nội T1 chỉ còn hãng hàng không Vietjet khai thác.

Các hãng bay khuyến cáo hành khách cập nhật thông tin để tránh tình huống đến nhầm nhà ga. Một số hãng bổ sung chính sách đổi vé miễn phí trong thời gian đầu cho hành khách đến trễ vì nhầm lẫn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện ACV cho biết doanh nghiệp sẽ bố trí lại lại nhà ga T1, chuyển khu vực làm thủ tục của Vietjet sang sảnh A (trước đây là sảnh của Vietnam Airlines). Khu vực sảnh B sẽ được cải tạo thành sảnh trung chuyển hành khách giữa nhà ga T1 với T2, T3.

Vị trí nhà ga T1, T2 và T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất (Đồ họa: Ngọc Tân).

Thời gian tới, ACV cũng sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống làm thủ tục bằng VNeID, camera sinh trắc học... tại nhà ga T1. Việc trung chuyển bằng xe buýt giữa các nhà ga sẽ thông qua tuyến đường nội cảng, hạn chế sử dụng đường giao thông bên ngoài.

Kịch bản phân chia khu vực khai thác như hiện nay có thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Trước đó, ACV dự kiến nhà ga T3 phục vụ toàn bộ khách quốc nội của Vietnam Airlines và Vietjet, các hãng còn lại vẫn ở lại nhà ga T1.

Nhà ga quốc nội T1 Tân Sơn Nhất có công suất thiết kế 15 triệu khách/năm. Đây từng là điểm đến quen thuộc của người dân TPHCM và các tỉnh lân cận mỗi khi bay quốc nội.

Công trình trải qua giai đoạn quá tải trầm trọng, thường xuyên phải phục vụ lượng hành khách vượt quá công suất thiết kế (23,6 triệu lượt khách quốc nội vào năm 2024). Tình trạng này được cải thiện khi nhà ga T3 với công suất 20 triệu khách/năm được đưa vào khai thác.