Hai VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam nhận vinh dự đặc biệt trước giải thế giới

Volleyball World Asia là trang uy tín thuộc quản lý của Liên đoàn bóng chuyền nữ thế giới (FIVB). Mới đây, trang này vừa vinh danh hai VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam trước giải vô địch thế giới.

Thanh Thúy là một trong những đội trưởng ấn tượng ở châu Á (Ảnh: Volleyball World Asia).

Ở hạng mục dành cho những đội trưởng xuất sắc của bóng chuyền châu Á, Thanh Thúy đã được vinh danh. VĐV sinh năm 1997 đã có đóng góp lớn trong thành công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam những năm qua, mới nhất là chiến tích đánh bại Thái Lan để lên ngôi ở SEA V-League (giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á) giai đoạn hai.

Cách đây không lâu, trang Volleybox đã xếp Thanh Thúy xếp thứ 14 thế giới 327,85 điểm. Cần nói thêm rằng, ở khu vực Đông Nam Á, không có VĐV bóng chuyền nào có thứ hạng cao hơn Thanh Thúy, kể cả Thái Lan (đội bóng vốn thống trị bóng chuyền nữ Đông Nam Á).

Kể từ đầu năm, Thanh Thúy đã tham gia 10 giải đấu được tính điểm theo Volleybox, trong đó có giải AVC Nations Cup (châu Á), SEA V-League (Đông Nam Á) tới các giải bóng chuyền cấp CLB ở Thổ Nhĩ Kỳ... Trong đó, chức vô địch SEA V-League chặng 2 giúp Thanh Thúy có thêm 10 điểm.

Nếu tính riêng vị trí chủ công, Thanh Thúy xếp hạng 4 thế giới. Đây là thứ hạng rất cao với VĐV ở khu vực Đông Nam Á.

Bích Tuyền là một trong những tay đập xuất sắc ở châu Á (Ảnh: Volleyball World Asia).

Trong khi đó, Bích Tuyền được vinh danh là một trong số những tay đập xuất sắc của bóng chuyền châu Á cùng với Wu Mengjie (Trung Quốc), Mayu Ishikawa (Nhật Bản) hay Ajcharaporn Kongyot (Thái Lan).

Bích Tuyền được biết đến là “máy ghi điểm” tại các giải đấu trong nước và quốc tế gần đây. Mới đây, Bích Tuyền trở thành tay đập chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA V-League. Riêng ở trận chung kết, cô ghi được đến 45 điểm, trên tổng số 107 điểm của toàn đội. Cô chiếm khoảng 42% các pha ghi điểm của đội tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan, ở trận chung kết tối 10/8.

Sự kết hợp giữa Thanh Thúy và Bích Tuyền chính là niềm hy vọng lớn nhất giúp bóng chuyền nữ Việt Nam hy vọng thành công ở giải thế giới.

Giải bóng chuyền nữ thế giới diễn ra ở Thái Lan từ ngày 25/8 đến ngày 7/9. Đội bóng chuyền sẽ nằm chung bảng với Ba Lan, Đức và Kenya.