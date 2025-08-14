Thủ tướng dự diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về PCCC, CNCH

Sáng 14/8, tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn, phường Tân Mỹ, TPHCM, diễn ra Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về PCCC, CNCH và an ninh, an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025. Chương trình do Bộ Công an tổ chức, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 -19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay, thăm hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo diễn đàn và khai mạc triển lãm. Tham dự còn có lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TPHCM, các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành.

Diễn đàn tập trung đối thoại, chia sẻ, đề xuất giải pháp về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), an ninh, an toàn; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực này.

Trong khuôn khổ triển lãm, sẽ diễn ra tọa đàm quốc tế “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực PCCC và CNCH” với sự tham gia của đại diện một số tổ chức quốc tế. Ngoài ra, ban tổ chức tổ chức các buổi tọa đàm về công nghệ mới trong bảo đảm an ninh, an toàn và phòng vệ dân sự.

Ngoài các nội dung trên, Bộ Công an còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành vì cộng đồng. Tại đây, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp hướng dẫn người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên, các kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu ban đầu, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cũng như kỹ năng xử lý sự cố trên phương tiện giao thông cơ giới.

Theo Ban tổ chức, triển lãm trưng bày, giới thiệu 4 nhóm sản phẩm, gồm: công nghệ, kỹ thuật, phương tiện PCCC và CNCH; công nghệ, sản phẩm trong lĩnh vực an ninh, an toàn, tòa nhà và nhà thông minh, bãi đỗ xe thông minh; ứng dụng cho khu công nghiệp, nhà máy, công nghệ cao, tòa nhà cao cấp; các giải pháp xây dựng, quản lý tòa nhà, thành phố thông minh, trung tâm thương mại, bán lẻ, giao thông.

Ngoài ra, triển lãm còn có khu gian hàng giới thiệu truyền thống và những chiến công tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu khai mạc triển lãm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Chương trình diễn ra đến hết ngày 16/8, thu hút nhiều thương hiệu, nhà sản xuất, đơn vị, doanh nghiệp tham gia.