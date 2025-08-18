Cá kéo cần câu ra giữa sông, cần thủ lao theo bị đuối nước tử vong

Trưa 18/8, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông đuối nước tử vong trên sông Cầu Đông, thuộc địa phận phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh cũ, nay là phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Đội 5, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh xuất một xe cứu nạn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khoảng 10 phút sau, cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho Công an phường Thành Sen.

Nạn nhân được xác định tên N.H.T. (SN 1983, trú tại xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh). Theo thông tin ban đầu, trước khi bị đuối nước, ông T. đi câu cá và bị cá kéo cần câu trôi ra giữa sông.

Ông T. bơi theo để kéo cần lại và bị đuối nước tử vong.

Vụ việc đang được Công an phường Thành Sen phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ.