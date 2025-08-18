Jadon Sancho ra quyết định, Man Utd đau đầu “ôm cục nợ”

Theo các nguồn tin châu Âu, AS Roma và Man Utd đã thống nhất một hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá khoảng 20 triệu bảng (25 triệu euro). Đây được xem là cơ hội để Sancho làm mới sự nghiệp sau quãng thời gian bị thất sủng dưới thời HLV Ten Hag và Ruben Amorim. Thế nhưng, ngôi sao 25 tuổi đã quyết định không chuyển đến Serie A.

Sancho kiên quyết không hạ lương sâu để gia nhập AS Roma (Ảnh: Getty).

Không chỉ khước từ AS Roma, Sancho cũng từ chối khả năng sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Besiktas. Điều này khiến Man Utd gặp nhiều khó khăn trong việc tìm lối ra cho cầu thủ từng được kỳ vọng rất lớn khi gia nhập từ Dortmund với giá gần 73 triệu bảng vào năm 2021.

Rào cản lớn nhất nằm ở mức lương cao của Sancho. Cầu thủ này vẫn còn 1 năm hợp đồng với Man Utd và đang nhận mức lương cao chót vót lên tới 250.000 bảng mỗi tuần. Đây là mức lương nằm ngoài tầm chi trả của AS Roma. Tuy nhiên, Sancho không muốn giảm sâu lương để ra đi bằng mọi giá.

Bản thân cầu thủ người Anh dường như không vội vã, mà đang chờ đợi một bến đỗ thực sự phù hợp với tham vọng cá nhân.

Man Utd có nguy cơ trả lương cao cho cầu thủ ngồi không như Sancho (Ảnh: Getty).

Trước đó, HLV trưởng AS Roma, Gian Piero Gasperini, đã trực tiếp nói chuyện với Sancho, khẳng định môi trường Serie A có thể giúp anh trở lại thời đỉnh cao. Giám đốc thể thao Frederic Massara cũng đã thương thảo chi tiết các điều khoản liên quan đến lương và phí hoa hồng với người đại diện của Sancho. Tuy nhiên, những nỗ lực này rốt cuộc không thể thay đổi quyết định của cầu thủ sinh năm 2000.

Với việc kỳ chuyển nhượng sắp khép lại, Man Utd đang đứng trước nguy cơ tiếp tục phải “ôm cục nợ” Sancho trên ghế dự bị, vừa tốn quỹ lương vừa không mang lại giá trị chuyên môn. Trong khi đó, bản thân cầu thủ này vẫn kiên định chờ đợi một cơ hội khác xứng đáng hơn.