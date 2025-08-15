Sập cầu ở Đồng Nai sau mưa lớn

Tối 15/8, lực lượng chức năng phường Chơn Thành, Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ) vẫn túc trực, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường vụ sập, sụt lún cầu trên đường số 40.

Cầu trên đường số 40 bị sập, sụt lún (Ảnh: Phường Chơn Thành).

Sau cơn mưa lớn chiều cùng ngày, một đoạn cầu trên đường số 40, khu phố Minh Thành 5, phường Chơn Thành, bị sập, sụt lún. Thời điểm xảy ra sự cố, cây cầu không có người qua lại.

Tại hiện trường, một phần cây cầu bị nước cuốn trôi, phần đường sát cầu bị sụt lún nghiêm trọng. Cầu có nguy cơ bị đổ sập hoàn toàn do nước chảy mạnh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo 2 phía bên cầu, đồng thời túc trực tại hiện trường, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn.