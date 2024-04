Tận thấy dự án 1.500 tỷ ở Bắc Giang liên quan Tập đoàn Thuận An

Tháng 6/2022, liên danh nhà thầu trong đó có Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, đã trúng thầu gói thầu số 07 thi công xây dựng công trình thuộc dự án cầu Đồng Việt. Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Duy Hưng để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo phê duyệt, dự án cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu có tổng chiều dài gần 8,6km. Trong đó, phần đường dẫn lên cầu hai bên dài gần 7,9km, cầu Đồng Việt dài khoảng 731m. Dự án được triển khai thi công trong 3 năm (2022-2025), từ nguồn ngân sách tỉnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ông Nguyễn Duy Hưng, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thạo và Đàm Văn Cường lần lượt là Giám đốc và Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong ngày 18/4, khu vực mố cầu Đồng Việt phía Hải Dương vắng công nhân làm việc.

Máy móc phục vụ việc thi công tại mố cầu này gắn biển tên Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Thuận An và tấm băng rôn "an toàn là trên hết".

Nhiều công nhân đang tích cực hoàn thiện các trụ của cầu Đồng Việt.

Cầu Đồng Việt được xây dựng mới với quy mô công trình cầu vĩnh cửu bằng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Hiện, một số hạng mục của cây cầu đã cơ bản hoàn thành. Mặt cầu Đồng Việt rộng 22,5m, phần cầu chính gồm 2 nhịp dây văng, một mặt phẳng, phần cầu dẫn gồm 14 nhịp Super T.

Dự kiến, cầu Đồng Việt sẽ hợp long vào cuối tháng 8/2024 và hoàn thành, đưa vào khai thác cuối tháng 9/2024. Đây là cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất tỉnh Bắc Giang, vượt sông Thương nối với tỉnh Hải Dương.

Cầu Đồng Việt được kỳ vọng thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Bắc Giang cũng như Hải Dương.

Đường dẫn lên cầu đã được đắp nền nhưng tại khu vực gần mố cầu Đồng Việt thuộc địa bàn huyện Yên Dũng, Bắc Giang vắng công nhân, máy móc thi công.

Điểm đầu của cầu Đồng Việt thuộc địa phận xã Cảnh Thụy (huyện Yên Dũng, Bắc Giang), đi qua quy hoạch khu công nghiệp đô thị, dịch vụ Đức Giang và khu công nghiệp đô thị, dịch vụ Đồng Phúc (trùng hướng tuyến đường huyện theo quy hoạch huyện Yên Dũng).

Điểm cuối của cầu kết nối với đường quy hoạch thuộc địa phận xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương (khớp nối với dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với quốc lộ 37, TP Chí Linh do UBND tỉnh Hải Dương đầu tư).

Cầu Đồng Việt là dự án đặc biệt quan trọng, công trình trọng điểm của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025. Cây cầu còn mở rộng kết nối giữa tỉnh Bắc Giang với Hải Dương và các tỉnh, thành phố trong khu vực.