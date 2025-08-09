Voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Nghệ An

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh con voi từ rừng ra ăn cây cối và hoa màu của người dân. Mặc dù không có hành vi quấy phá hay tấn công con người, tuy nhiên con voi đã làm hư hại một số diện tích hoa màu trước khi quay lại rừng.

Ngày 9/8, ông Trần Đức Dũng, Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, cho phóng viên Dân trí biết cá thể voi này là con duy nhất còn lại trong khu vực, là voi cái, sống đơn độc ở vùng rừng phòng hộ và đã khá cao tuổi. Thi thoảng, nó rời rừng ra kiếm ăn gần khu dân cư, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

Hình ảnh con voi ra ăn hoa màu của dân ở xã Mường Chọng (Ảnh cắt từ clip).

Những năm gần đây, nhiều báo cáo ghi nhận voi rừng xuất hiện tại xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp cũ. Theo ghi nhận, đây có thể là con voi cái cuối cùng ở khu vực này từng nhiều lần đi qua rẫy ngô, ruộng mía, vườn cây ăn quả của người dân để kiếm ăn.

Mỗi lần xuất hiện, nó thường lưu lại vài giờ, thậm chí qua đêm, trước khi quay về rừng.

Để giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa voi và người, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã triển khai biện pháp xua đuổi an toàn, đồng thời tuyên truyền cho người dân nhận biết dấu vết, tránh tiếp xúc và bảo vệ hoa màu.

Nghệ An hiện là địa phương hiếm ở miền Bắc còn ghi nhận voi rừng sinh sống trong tự nhiên.

Tuy nhiên, do diện tích rừng bị thu hẹp và nguồn thức ăn khan hiếm, voi ngày càng có xu hướng ra gần khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng sinh kế.