Báo Indonesia bình luận khi đội nhà thua đậm trước tuyển nữ Việt Nam

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm 7-0 trước Indonesia

Sau trận thua 0-7 trước Thái Lan trong trận mở màn giải bóng đá nữ Đông Nam Á, đội tuyển nữ Indonesia bước vào trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận thứ hai trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) trong thế buộc phải thắng.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 7-0 trước Indonesia (Ảnh: VFF).

Dù vậy, một lần nữa các cô gái ở xứ Vạn đảo lại gây thất vọng khi thất bại đậm với tỷ số 0-7 trước đội tuyển nữ Việt Nam. Với kết quả này, Indonesia xếp cuối bảng khi chưa ghi được bàn nào và thủng lưới 14 bàn. Họ đã chắc chắn bị loại sau hai trận toàn thua.

Bình luận về thất bại của đội nhà, tờ Bola viết: “Đội tuyển nữ Indonesia một lần nữa chịu thất bại 0-7 ở giải Đông Nam Á, lần này trước đội tuyển nữ Việt Nam. Cũng như trận đấu với Thái Lan, Indonesia gần như chỉ biết chịu trận trước sức tấn công của đoàn quân HLV Mai Đức Chung.

Trong hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ ghi 2 bàn nhưng họ đã thi đấu vô cùng bùng nổ khi có tới 5 bàn ở hiệp 2. Với kết quả này, Indonesia đã chắc chắn bị loại, còn đội tuyển nữ Việt Nam giành vé đi tiếp”.

Tờ Tribun News viết: “Chỉ trong vòng ít ngày, đội tuyển nữ Indonesia đã hứng chịu hai trận thua liên tiếp cùng với tỷ số 0-7. Lần này, họ đã gục ngã trước đội chủ nhà Việt Nam trong trận đấu trên sân Lạch Tray.

Indonesia không thể cưỡng lại sức mạnh của đội chủ nhà. Thất bại tan nát với tỷ số 0-7 đã khiến cho cơ hội giành vé đi tiếp của các cô gái Indonesia chấm dứt chỉ sau hai trận. Nhưng kết quả bi thảm ở giải bóng đá nữ Indonesia khiến cho Liên đoàn bóng đá nước nhà (PSSI) thực sự đau đầu.

Việc đối diện với hai đội bóng rất mạnh ở khu vực là Thái Lan và Việt Nam khiến cho đội tuyển nữ Indonesia thực sự bất lực. Thậm chí, trong cả hai trận đấu, đội bóng của HLV Joko Susilo không tung ra nổi cú dứt điểm trúng đích nào.

Báo Indonesia cho rằng đội tuyển nữ Indonesia không thể gọi 8 cầu thủ tham dự giải vô địch Đông Nam Á vì CLB không đồng ý nhả người (Ảnh: VFF).

Thực tế, 8 cầu thủ nhập tịch chủ chốt của đội tuyển nữ Indonesia không thể tham dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Các CLB từ chối nhả người vì giải đấu không thuộc lịch thi đấu của FIFA. Điều này khiến cho Indonesia không thể hiện hết sức mạnh ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á”.

Tờ Suara thừa nhận: “Đội tuyển nữ Indonesia lần thứ hai chịu kết quả choáng váng ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á khi thất bại 0-7 trước đội tuyển nữ Việt Nam. Sau hai thất bại trước Thái Lan và Việt Nam, Garuda Pertiwi (biệt danh của đội tuyển nữ Indonesia) tan mộng vào bán kết. Trận đấu với đội tuyển nữ Campuchia ở lượt trận cuối chỉ mang ý nghĩa thủ tục”.

Tương tự, tờ Detik cho rằng đội tuyển nữ Indonesia không thể hiện sự phản kháng khi đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam. Đoàn quân của HLV Joko Susilo chỉ biết chịu trận và vào lưới nhặt bóng ở trận này.

Sau hai chiến thắng trước Campuchia và Indonesia, đội tuyển nữ Việt Nam cùng có 6 điểm như Thái Lan nhưng xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng bại. Chúng ta cần phải thắng “Voi chiến” trong trận đấu vào lúc 19h30 ngày 12/8 mới có thể giành ngôi đầu bảng A.

Bảng xếp hạng bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á (Ảnh: AFF).