Toàn cảnh “bùng nổ” tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng 2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều thay đổi khi đây là lứa học sinh đầu tiên thi tốt nghiệp theo chương trình GDPT 2018.

Thí sinh thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là toán và văn, cùng 2 môn lựa chọn trong nhóm 9 môn gồm: ngoại ngữ (7 thứ tiếng), lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ (2 lựa chọn: công nghệ nông nghiệp và công nghệ công nghiệp).

Song song đó, Bộ GD&ĐT vẫn tổ chức thi riêng cho những thí sinh học chương trình GDPT 2006.

Kỷ lục tổ hợp xét tuyển

Theo quy định, mỗi tổ hợp xét tuyển vào đại học thường gồm 3 môn/nhóm môn, trong đó bắt buộc có toán hoặc văn, với trọng số tính điểm không dưới 25%.

Từ các môn thi tốt nghiệp THPT, trường đại học đã xây dựng nhiều tổ hợp xét tuyển mới, tích hợp các môn học vừa được đưa vào thi tốt nghiệp như tin học, công nghệ công nghiệp và công nghệ nông nghiệp. Điều này đã làm bùng nổ số lượng tổ hợp xét tuyển, vượt xa các khối truyền thống như A00 (toán, lý, hóa), B00 (toán, hoá, sinh), C00 (văn, sử, địa), D01 (toán, văn, Anh).

Theo ghi nhận chung, năm nay, đa số các trường vẫn dành nhiều ưu tiên cho các tổ hợp môn học như: toán, văn, ngoại ngữ, lý, hóa, sinh, sử, địa, giáo dục kinh tế pháp luật.

Các môn học mới được đưa vào dự thi năm đầu tiên cũng bắt đầu được bổ sung.

Dù lần đầu có mặt trong tuyển sinh đại học 2025, song, môn tin cũng phần nào gây chú ý khi xuất hiện trong 2 tổ hợp X06 (toán, lý, tin) và X26 (toán, tiếng Anh, tin học) được sử dụng rộng rãi tại nhiều trường đại học top đầu về công nghệ.

Không chỉ gói gọn ở môn thi tốt nghiệp THPT, các tổ hợp môn còn gồm nhóm môn năng khiếu do các cơ sở đào tạo tự tổ chức như: năng khiếu vẽ, vẽ mỹ thuật, năng khiếu mầm non, năng khiếu nghệ thuật, năng khiếu âm nhạc, năng khiếu thuyết trình, năng khiếu báo chí, năng khiếu thể dục thể thao, năng khiếu điện ảnh…

Đáng chú ý, tổ hợp đặc biệt XX1 được dùng đặt tên cho kết quả điểm trung bình 6 học kỳ trong quá trình học tập ở bậc THPT (điểm học bạ).

Ngoài ra, nhiều tổ hợp xét tuyển được duy trì từ các môn cũ trong chương trình GDPT 2006 như: A08 (toán, lịch sử, giáo dục công dân), A12 (toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội), A13 (toán, khoa học tự nhiên, lịch sử), B05 (toán, sinh, khoa học xã hội)…

Các trường đại học sử dụng “cơn bão” tổ hợp

Một điểm thay đổi lớn trong quy chế tuyển sinh năm 2025 là không còn giới hạn 4 tổ hợp xét tuyển cho một ngành học. Các trường đại học đã tận dụng triệt để quy định này để tối ưu hóa việc thu hút thí sinh.

Điển hình là các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật ghi nhận mức tăng kỷ lục lên tới 49 tổ hợp. Tương tự, Trường Đại học Ngoại ngữ tăng từ 11 lên 42 tổ hợp, còn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tăng gấp ba, lên 28 tổ hợp.

Một số ngành của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có tới 19-20 tổ hợp xét tuyển.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Hoàng Thanh).

Các trường phía Nam cũng không ngoại lệ. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM cũng đã mạnh dạn mở rộng cơ hội cho cả các môn xã hội như ngữ văn, lịch sử...

Đáng ngạc nhiên, một số ngành như khoa học môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường,... sử dụng tới 17 tổ hợp xét tuyển, cho thấy sự linh hoạt và nỗ lực đảm bảo nguồn tuyển.

Năm ngoái, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM chỉ tuyển sinh bằng 9 tổ hợp, mỗi ngành chỉ dùng tối đa 4 tổ hợp.

Lý giải cho “cơn bão” tổ hợp xét tuyển, lãnh đạo một trường đại học phía Nam cho biết: “Các trường phải linh hoạt để đảm bảo vùng tuyển, nhất là với các ngành lâu nay kén thí sinh. Chúng tôi không thể tự giới hạn cơ hội của mình, của thí sinh trước sự thay đổi của chương trình giáo dục”.

Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, thí sinh khi đăng ký nguyện vọng không cần chọn mã phương thức, mã tổ hợp… chỉ cần xác định rõ chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo và cơ sở đào tạo mong muốn theo học để quyết định đăng ký.

Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ sử dụng phương thức và tổ hợp môn có kết quả cao nhất của thí sinh để xét tuyển.

Định hướng sớm, lựa chọn thông minh

ThS Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh việc chọn môn học, đặc biệt là các môn lựa chọn ở bậc THPT theo chương trình GDPT 2018, có vai trò xuyên suốt và mang tính chiến lược trong việc định hướng nghề nghiệp, đăng ký xét tuyển đại học sau này.

"Việc chọn môn không chỉ để học, mà còn để “mở đường” xét tuyển đại học. Nếu học sinh không học và không thi tốt nghiệp THPT một môn nào đó, các em sẽ mất cơ hội xét tuyển vào các ngành dùng tổ hợp có môn đó", ông Trị giải thích.

Sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM (Ảnh: UEH).

Theo ông, học sinh cần có định hướng nghề nghiệp sớm, ngay từ năm lớp 10. Ví dụ, nếu muốn theo ngành y, các em cần học và thi tốt các môn trong tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh) để tối đa hóa cơ hội trúng tuyển.

Là một trong những trường đầu tiên công bố phương hướng tuyển sinh sớm cách đây 3 năm, PGS.TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Nha Trang, cho rằng đây là điều thiết thực.

“Chúng tôi mong muốn định hướng tốt nhất cho học sinh, từ đó chủ động, có kế hoạch học tập và lựa chọn ngành học phù hợp, tránh bị động “nước đến chân mới nhảy” khi đến giai đoạn xét tuyển đại học”, PGS.TS Tô Văn Phương bày tỏ.

Qua đó, ông Phương cho rằng các trường đại học cũng cần có định hướng rõ ràng về phương hướng, phương thức tuyển sinh có tính ổn định, phù hợp với đặc thù từng ngành và chương trình đào tạo. Đặc biệt, cần công bố các môn học mà học sinh cần thiết phải trang bị/học tập ở cấp THPT để các em chủ động học tập ngay từ đầu.

TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, bày tỏ việc công bố tổ hợp xét tuyển đại học cần phải được làm trước đó 3 năm, tức là ngay khi học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 để các em có thể lựa chọn tổ hợp môn tự chọn, trường THPT phù hợp cho cả bậc THPT và định hướng đại học.

Trong bối cảnh hiện nay, lời khuyên từ các chuyên gia là phụ huynh và học sinh nên chủ động tra cứu website chính thức của các trường đại học, xem xét ngành nghề mong muốn xét những tổ hợp nào và ghi lại 2-3 tổ hợp phổ biến để có kế hoạch học tập và ôn luyện hiệu quả nhất.