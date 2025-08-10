57 tuổi tham gia BHXH tự nguyện, 5 năm sau nhận lương hưu được không?

Mẹ chị Loan sinh năm 1968, hiện có mong muốn tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện để sau này được hưởng lương hưu.

Chị Loan hỏi: “Bây giờ mẹ em có thể đóng theo hình thức một lần cho 5 năm về sau. Đến năm 2030, mẹ em đóng tiếp một lần 10 năm còn lại cho đủ điều kiện 15 năm tham gia BHXH để nhận lương hưu. Năm đó mẹ em 62 tuổi, cũng đã đủ tuổi nghỉ hưu nên được hưởng lương hưu luôn phải không?”.

Hiện chỉ cần đóng BHXH đủ 15 năm là người lao động đã có thể hưởng lương hưu (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Trả lời chị Loan, BHXH Việt Nam cho biết: “Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 quy định người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu và có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên”.

Phương thức đóng một lần cho nhiều năm được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn phương thức đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm (60 tháng) một lần.

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 159 quy định người tham gia BHXH tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu.

Đối chiếu các quy định nêu trên, tại thời điểm năm 2030, khi mẹ chị Loan hoàn thành phương thức đóng một lần cho 5 năm thì mẹ chị đã 62 tuổi, đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tuy nhiên, lúc này mẹ chị Loan còn thiếu đến 10 năm đóng BHXH mới đủ điều kiện hưởng lương hưu (tối thiểu là đủ 15 năm tham gia BHXH), không thể đóng một lần để được hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 159.

BHXH Việt Nam hướng dẫn: “Mẹ bạn 57 tuổi, bắt đầu đóng BHXH tự nguyện vào tháng 7/2025 và lựa chọn phương thức đóng một lần cho 5 năm về sau thì tới tháng 7/2030 sẽ xong phương thức. Tới lúc đó, mẹ bạn đóng tiếp một lần cho 5 năm về sau. Tới khi hoàn thành phương thức này vào tháng 7/2035 (mẹ bạn 67 tuổi) thực hiện đóng một lần cho 5 năm còn thiếu và sẽ nhận lương hưu vào tháng 8/2035”.