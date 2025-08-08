Sẽ xử lý nghiêm việc ô tô "ôm đường" khi thí điểm phân làn trên cao tốc

Liên quan tới việc Cục CSGT (C08, Bộ Công an) đề xuất thí điểm tổ chức phân làn cấm xe tải, xe khách đi vào làn sát dải phân cách (làn tốc độ cao nhất) trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ, sau khi báo Dân trí đăng tải nội dung trên đã thu hút rất nhiều ý kiến và sự đồng tình của người dân.

Bạn đọc Thuy Le nêu quan điểm, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng quy định khi đi làn trái sát dải phân cách phải chạy trên 80km/h, dưới 120km/h, nhưng rất nhiều lái xe "ôm đường" ở làn trái lại chạy chậm, thậm chí di chuyển không tới 80km/h, tiềm ẩn tai nạn giao thông liên hoàn và rất bức xúc cho người chạy sau.

Phương án phân làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Cục CSGT).

Bạn đọc thắc mắc, vậy trong thời gian tới khi thí điểm phân làn trên cao tốc, lực lượng chức năng thuộc Cục CSGT sẽ có phương án gì để chấn chỉnh tình trạng "có thể tái diễn" nêu trên?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục C08 cho biết nếu sau khi lực lượng chức năng tổ chức thí điểm phân làn trên 2 tuyến cao tốc, người tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm thì lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý và sẽ xử phạt nghiêm.

"Thông qua hệ thống camera giám sát giao thông trên cao tốc, chúng tôi sẽ tiến hành giám sát thật kỹ việc chấp hành của các tài xế. Nếu có trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ ghi nhận và gửi thông báo vi phạm cho lái xe bằng hình ảnh cụ thể để chấn chỉnh nghiêm.

Ngoài ra, trong thời gian tới cơ quan chức năng sẽ đề xuất nâng tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc. Cụ thể như tốc độ tối thiểu tại làn sát dải phân cách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ từ 80km/h lên 90km/h, để tránh tình trạng xe chạy kiểu rùa bò gây ức chế và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông", Đại tá Nhật nói.

Trước đó, theo đề xuất thí điểm của C08, việc thí điểm tổ chức giao thông được chia thành 2 giai đoạn.

Tại giai đoạn 1, sẽ tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải.

Hình ảnh 2 chiếc ô tô vi phạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Đức Phúc).

Trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đối với làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) quy định tốc độ tối đa 120km/h, tốc độ tối thiểu 90km/h, cấm ô tô tải hoạt động trên làn này.

Làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h, các ô tô đều hoạt động trên làn.

Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h, các ô tô đều hoạt động trên làn.

Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (từ km182+300 đến km211+250) đối với làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h, cấm ô tô tải hoạt động trên làn này.

Tại làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 70km/h, các ô tô đều hoạt động.

Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h, các ô tô đều hoạt động.

Tại giai đoạn 2, sẽ tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải, xe khách

Trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng giữ nguyên việc phân làn tốc độ như giai đoạn 1 nhưng cấm xe tải, xe khách hoạt động trên làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1).

Đối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ giữ nguyên việc phân làn tốc độ như giai đoạn 1 nhưng cấm xe tải, xe khách hoạt động trên làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1).