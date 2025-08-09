Hình ảnh tuyến đường 1,7km khiến 9 cán bộ, giám đốc bị khởi tố

Dự án đường ven biển khu dịch vụ Trùng Dương đến trạm Biên phòng Đức Lợi, xã Thắng Lợi, tỉnh Quảng Ngãi được thi công năm 2019. Dự án này thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ngãi.

Tuyến đường dài 1,7km, tổng mức đầu tư 3,8 tỷ đồng, do Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xã Đức Lợi (cũ) làm chủ đầu tư.

Đường ven biển khu dịch vụ Trùng Dương đến trạm Biên phòng Đức Lợi (bên trái) dài 1,7km (Ảnh: Quốc Triều).

Tuyến đường được xây dựng không đồng nhất, có đoạn hoàn thiện rộng 6m; có đoạn mặt đường chỉ rộng khoảng 4m, phần còn lại được đắp đất cấp phối.

Dự án này hoàn thành đi vào sử dụng hơn 4 năm, bị Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi phát hiện sai phạm. Kết quả thanh tra cho thấy, tổng vốn đầu tư tuyến đường chỉ có 3,8 tỷ đồng nhưng đã bị “rút ruột” 1 tỷ đồng.

Tuyến đường được đầu tư không đồng nhất khi có đoạn rộng 6m, có đoạn chỉ rộng 4m (Ảnh: Quốc Triều).

Việc khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự toán và thẩm định phê duyệt sai lệch đã làm tăng dự toán của dự án. Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát còn nghiệm thu khống khối lượng xây lắp.

Mặt khác, đơn vị trúng thầu thi công đã nộp hồ sơ dự thầu không trung thực. Đơn vị giám sát thi công bị phát hiện không đủ điều kiện làm giám sát.

Tuyến đường có vốn đầu tư 3,8 tỷ đồng nhưng bị "rút ruột" 1 tỷ đồng (Ảnh: Quốc Triều).

Tháng 4/2024, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý.

Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 9 người để điều tra tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.