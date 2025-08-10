Vụ án sát hại doanh nhân ngoại quốc (kỳ cuối): Kế hoạch của hai cậu cháu

Thường xuyên được nữ doanh nhân Trung Quốc sang Việt Nam thuê chở đi giao dịch, thu tiền hàng, Phạm Thu Nguyệt (tên gọi khác là Phạm Mạnh Hùng - SN 1963), đã gọi điện rủ cháu của mình là Phạm Minh Thành (SN 1989), lập kế hoạch sát hại nữ doanh nhân Trung Quốc nhằm chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Thi thể dưới mương nước là nữ doanh nhân ngoại quốc

Giữa lúc vụ án dường như lâm vào bế tắc, ngày 27/4/2011, Cục Xuất nhập cảnh - Bộ Công an, gửi đến công an các địa phương trong toàn quốc bản thông báo tìm tung tích của người phụ nữ Trung Quốc tên Sin Chan Xian (tức Kim Xuân Tiên - SN 1964), nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị vào lúc 12h ngày 8/4/2011, sau đó mất tích.

Kết quả xác định nạn nhân trong vụ án ở mương nước thôn Lảnh Trì và bà Kim Xuân Tiên, là một người (Ảnh minh hoạ).

Nghi ngờ người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc này có thể là nạn nhân vụ án, Công an tỉnh Hà Nam cũ cử một tổ công tác lên Hà Nội triển khai xác minh.

Người trình báo bà Kim Xuân Tiên mất tích là chị T.A., ở quận Hoàng Mai cũ, TP Hà Nội. Thông tin từ chị T.A. cung cấp, bà Kim Xuân Tiên thường qua lại buôn bán ở Việt Nam và ở trọ tại khu vực bến xe Gia Lâm, quận Long Biên cũ.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cũ đã phối hợp với Công an TP Hà Nội rà soát toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ tại khu vực bến xe Gia Lâm, tìm kiếm bà Tiên.

Đồng thời, thông qua Cục Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hà Nam cũ đã mời nhân thân bà Tiên sang nhận diện. Qua xem ảnh nạn nhân được phát hiện dưới mương nước ở thôn Lảnh Trì, gia đình bà Tiên thấy nạn nhân tương đối giống người thân của mình.

Công an tỉnh Hà Nam cũ đã thu mẫu gen của gia đình bà Tiên và gửi Viện khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành giám định ADN. Kết quả xác định nạn nhân trong vụ án ở mương nước thôn Lảnh Trì và bà Kim Xuân Tiên là một người.

Hai cậu cháu lập kế hoạch giết người cướp tài sản

Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, cơ quan công an đã tìm hiểu thông tin một số khách hàng, đầu mối làm ăn của bà Kim Xuân Tiên. Trong đó, một khách hàng ở tỉnh Bắc Ninh cung cấp thông tin, bà Tiên đã có lần được một người lái xe ôm tên là Hùng thạo tiếng Trung Quốc chở đến giao dịch.

Ngay lập tức, cơ quan công an đã tiến hành rà soát tại khu vực bến xe Gia Lâm, tìm kiếm người lái xe ôm tên Hùng, thông thạo tiếng Trung Quốc. Sau khi sàng lọc, cơ quan công an tìm ra một người có đặc điểm trùng khớp với mô tả. Tuy nhiên, người này lại tên Phạm Thu Nguyệt, không phải là Hùng.

Điều tra kỹ hơn về người lái xe ôm tên Phạm Thu Nguyệt (SN 1963), cơ quan điều tra xác định, người này quê ở xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũ và có tên gọi khác là Phạm Mạnh Hùng. Người này đã rời quê hương đi làm ăn xa từ rất lâu.

Nguyệt có 10 năm làm ăn ở biên giới Trung Quốc và rất thành thạo tiếng Trung Quốc. Nguyệt có người cháu trai tên Phạm Minh Thành (SN 1989), trú xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũ, cả hai thường xuyên qua lại với nhau.

Phạm Thu Nguyệt và Phạm Minh Thành, 2 kẻ sát hại doanh nhân Trung Quốc, dìm xác dưới mương nước năm 2011 (Ảnh: CACC).

Quá trình điều tra về Phạm Minh Thành, các trinh sát phát hiện, Thành đang có quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thời gian gần đây, Thành có tặng người yêu một ít tiền Nhân dân tệ và các vật dụng đắt tiền.

Từ những thông tin trên, kết hợp các chứng cứ đã thu thập được, Công an tỉnh Hà Nam xác định Nguyệt và Thành là hai nghi can sát hại bà Tiên.

Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Phạm Thu Nguyệt tại Hà Nội và Phạm Minh Thành tại Hà Nam cũ. Tại cơ quan công an, Nguyệt, Thành đã khai nhận tội ác của mình.

Theo cảnh sát, từ năm 2008, bà Kim Xuân Tiên, sang Việt Nam làm ăn và nhờ Phạm Thu Nguyệt là người phiên dịch, đồng thời chở xe ôm cho bà Tiên đi giao dịch.

Với mục đích chiếm đoạt 590 triệu đồng tiền hàng của một cơ sở sản xuất ở tỉnh Bắc Ninh, đang nợ tiền hàng của bà Tiên, Phạm Thu Nguyệt đã lập kế hoạch và bàn với cháu mình là Phạm Minh Thành cùng tham gia sát hại bà Kim Xuân Tiên.

Khoảng 17h ngày 8/4/2011, Nguyệt lấy cớ về quê thăm mẹ ốm rồi mời bà Tiên về quê chơi. Nguyệt đã chở bà Tiên đến mương nước Cửa Kho, thuộc thôn Lảnh Trì, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũ để gây án.

Khi đến địa điểm chuẩn bị từ trước, Nguyệt và Thành dùng búa đinh sát hại bà Tiên và cướp hết tài sản trên người nạn nhân.

Sau khi gây án, Nguyệt và Thành đã dùng tảng bê tông và cọc tre để đè và dìm xác nạn nhân dưới mương nước.

Ngày 24/11/2011, Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam cũ đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Phạm Thu Nguyệt và mức án tù chung thân đối với Phạm Minh Thành về tội Giết người và Cướp tài sản.