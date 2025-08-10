Một số chế độ, chính sách mới với cán bộ không chuyên trách ở xã

Báo cáo chuyên đề tại hội nghị tập huấn chính quyền địa phương 2 cấp, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn cho biết, các vấn đề liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện được nhiều địa phương quan tâm.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Kết luận 137 của Bộ Chính trị nêu chủ trương kéo dài sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến trước ngày 31/5/2026. Như vậy, sau thời gian trên, nhóm này sẽ kết thúc hoạt động.

Theo thẩm quyền, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 12/CV-BCĐ về hướng dẫn sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn (Ảnh: Tống Giáp).

Liên quan đến chế độ, chính sách dành cho nhóm này, ông Tuấn cho biết, căn cứ theo Luật Cán bộ, công chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định 170.

"Nghị định quy định người hoạt động không chuyên trách cấp xã là đối tượng ưu tiên xem xét tuyển dụng vào công chức. Tuy nhiên, nhóm này phải đáp ứng đủ điều kiện tuyển dụng khi còn vị trí việc làm của công chức cấp xã", ông Tuấn giới thiệu.

Bên cạnh đó, Nghị định 33 có nhiều quy định liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Trong đó, nghị định giao cho HĐND tỉnh, thành ban hành nghị quyết quy định số lượng chức danh, chế độ, chính sách từng chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Theo ông Tuấn, những nghị quyết trên vẫn tiếp tục thực hiện đến trước 31/5/2026.

Về thôn, tổ dân phố, theo đề án Chính phủ trình và kết luận của cấp có thẩm quyền, trước mắt giữ ổn định thôn, tổ dân phố, chưa sắp xếp, sáp nhập.

"Tới đây, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng dự thảo nghị định tổ chức hoạt động thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách của người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố", Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương thông tin.

Theo Quyết định 1589/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng nhiều văn bản pháp luật.

Trong đó, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm vụ này yêu cầu hoàn thành trong tháng 11.