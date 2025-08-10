Tuyển nữ Việt Nam tổn thất lực lượng sau trận thắng đậm Indonesia

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm 7-0 trước Indonesia

Ở trận đấu trên sân Lạch Tray tối 9/8, Dương Thị Vân trong một pha tranh chấp bóng quyết liệt đã gặp chấn thương không mong muốn, buộc cô phải rời sân bằng xe cứu thương ở phút 20.

Ngay sau khi xác nhận nữ tiền vệ đội tuyển Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu, HLV Mai Đức Chung ngay lập tức đưa ra quyết định thay đổi nhân sự. Ông rút Dương Thị Vân khỏi sân và tung Hải Linh vào thay thế.

Dương Thị Vân gặp chấn thương nghiêm trọng khi đối đầu với Indonesia (Ảnh: VFF).

Nữ cầu thủ sinh năm 1994 được lực lượng y tế đưa thẳng lên xe cứu thương rời sân một cách nhanh chóng, khiến không khí trên khán đài sân Lạch Tray chìm vào yên lặng.

Hiện tại, mức độ chấn thương của Dương Thị Vân vẫn chưa được xác định, nhưng nếu cô không thể tiếp tục đồng hành cùng tuyển nữ Việt Nam ở những trận còn lại của giải Đông Nam Á 2025, đây sẽ là một đòn mạnh vào kế hoạch của HLV Mai Đức Chung.

Mặc dù vậy, ở trận đối đầu với Indonesia tối 9/8, các cô gái đội tuyển Việt Nam vẫn xuất sắc giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 7-0 với điểm nhấn là cú đúp của Phạm Hải Yến ở phút 69 và 85.

Dương Thị Vân là cái tên không thể thiếu ở tuyến giữa trong đội hình HLV Mai Đức Chung nhờ khả năng cầm nhịp, phát động tấn công và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn.

Sự vắng mặt của Dương Thị Vân sẽ tạo ra một khoảng trống lớn, đặc biệt trong những trận đấu yêu cầu sự chắc chắn và bản lĩnh. Đây sẽ là một "bài toán khó" đối với ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam trong phần còn lại của giải đấu.