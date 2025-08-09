"Hoàn thành đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trong 6 tháng thay vì 2 năm"

Sáng 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới công trường, kiểm tra tiến độ và động viên, tặng quà các lực lượng tham gia thi công đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, với yêu cầu tới ngày 19/8 phải hoàn thành dự án quan trọng quốc gia này.

Đây là dự án quan trọng quốc gia được Thủ tướng giao EVN làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 229,5km đi qua địa phận 31 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ.

Thủ tướng kiểm tra tại vị trí cột móng VT369 trên địa bàn xã Dân Chủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Kiểm tra tại vị trí móng cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hòa và tặng quà, động viên các lực lượng thi công tại công trường, Thủ tướng biểu dương tinh thần lao động hăng say của công nhân, người lao động.

Tại vị trí cột móng VT369 trên địa bàn xã Dân Chủ - cột điện cao nhất dự án vượt sông Lô cao 130m, nặng 360 tấn, Thủ tướng đề nghị các chủ thể liên quan tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt thúc đẩy triển khai dự án.

Ông đồng thời lưu ý các đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống, giữ gìn sức khoẻ người lao động trong điều kiện nắng nóng hiện nay.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 2 bố trí lực lượng quân đội triển khai các công tác bảo đảm hậu cần phục vụ thi công như dựng lán trại dã chiến hỗ trợ anh em công nhân thi công trong mọi điều kiện thời tiết; hỗ trợ lương thực, nước uống, hỗ trợ kéo dây...

Thủ tướng động viên tinh thần các địa phương và các lực lượng tham gia dự án (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị vận dụng, phát huy những kinh nghiệm tốt từ việc thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối để thi công nhanh công trình này.

Sau khi thị sát công trường, ngay tại xã Dân Chủ, người đứng đầu Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, EVN - chủ đầu tư, các nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành dự án "càng sớm càng tốt".

Kế hoạch ban đầu của dự án là hoàn thành trong 2 năm, nhưng tại lễ khởi công hồi tháng 3, Thủ tướng đã yêu cầu rút ngắn tiến độ, hoàn thành dự án trong 6 tháng và đến nay điều này chuẩn bị thành hiện thực.

Thủ tướng một lần nữa đưa ra yêu cầu "dứt khoát đến 19/8 phải hoàn thành dự án", để tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định của Hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trong 6 tháng thay vì 2 năm (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng quán triệt quyết liệt thúc đẩy dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường trên toàn tuyến; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Bên cạnh đó, ông chỉ đạo khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng; huy động lực lượng quân đội, công an, các tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ, động viên lực lượng thi công trên công trường.

Mặt khác, Thủ tướng chỉ đạo điều chuyển lực lượng từ các đơn vị, vùng miền cho dự án; huy động sự hỗ trợ về lực lượng, máy móc của các doanh nghiệp, lực lượng như công an, quân đội, viễn thông… chi viện cho dự án.