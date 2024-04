Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu cầu, đường ở miền Tây

Ngày 17/4, một lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho biết, trên địa bàn không có dự án nào của tỉnh có sự tham gia của Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Tuy nhiên, tháng 9/2023, Tập đoàn Thuận An là một trong 4 nhà thầu trúng gói thầu XL11 xây dựng công trình cầu Đại Ngãi 2, tuyến và các công trình trên tuyến thuộc dự án cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 qua địa phận tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Giá trúng gói thầu này hơn 1.727 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 780 ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay gói thầu cầu Đại Ngãi 2 cơ bản đáp ứng tiến độ.

Dự án cầu Đại Ngãi 2 ở Sóc Trăng, trong đó có nhà thầu Tập đoàn Thuận An thi công (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, tháng 6/2022, liên danh Công ty cổ phần phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An (Công ty Thuận An, sau này là Tập đoàn Thuận An) và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Trung trúng gói thầu thi công dự án tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến TP Châu Đốc (tỉnh An Giang), kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.

Giá trúng gói thầu dự án trên hơn 500 tỷ đồng, trong đó phần xây dựng hơn 450 tỷ đồng và chi phí dự phòng khoảng 52 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2022, liên danh Công ty Thuận An và Công ty cổ phần Công trình 207 trúng gói thầu số 11 thuộc dự án nâng cấp quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp).

Theo quyết định của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp, giá trúng gói thầu trên hơn 300 tỷ đồng. Đến nay, gói thầu này đã thi công đạt khoảng 90% khối lượng.

Cuối năm 2022, Công ty Thuận An tiếp tục trúng gói thầu xây lắp số 3 thuộc dự án đường từ cảng Giao Long đến khu công nghiệp Phú Thuận (tỉnh Bến Tre).

Nhà thầu này liên danh với Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội để thi công gói thầu nói trên hơn 119 tỷ đồng.