Những cây cầu vượt sông nối Ninh Bình - Nam Định sau 3 thập kỷ chia tách

Tỉnh Ninh Bình và Nam Định được chia tách ra từ tỉnh Hà Nam Ninh cũ. Trong đó, tỉnh Ninh Bình được tách ra năm 1992 (tỉnh Hà Nam Ninh tách thành 2 tỉnh: Ninh Bình và Nam Hà); tỉnh Nam Định được tách ra từ tỉnh Nam Hà thành: Hà Nam và Nam Định năm 1996.

Từ khi chia tách, tỉnh Ninh Bình và Nam Định ngăn cách nhau bởi dòng sông Đáy, bắt đầu từ ngã 3 sông (sông Đáy, sông Sắt - giữa 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) đến cửa sông đổ ra biển Đông (cửa Đáy), có chiều dài gần 100km đường sông. Ngày chia tách tỉnh, chỉ có duy nhất một cây cầu nối đôi bờ sông Đáy, đến nay đã có gần chục cây cầu được xây dựng, nối liền hai tỉnh anh em này.

Cây cầu phía thượng nguồn sông Đáy, nối tỉnh Ninh Bình và Nam Định có cầu Bến Mới vừa xây dựng xong và đưa vào sử dụng cuối năm 2024. Cây cầu nối TP Hoa Lư (Ninh Bình) với huyện Ý Yên (Nam Định).

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng. Cầu chính dài 648m (quy mô 2 làn xe), phần đường dẫn phía Nam Định dài hơn 890m, phía Ninh Bình dài gần 1.700m (đều có bề rộng 9m).

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, cầu Bến Mới và đường nối hai đầu cầu, nằm trên quốc lộ 38B, khi đưa vào khai thác sẽ sớm đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia (quốc lộ 38); đồng thời tăng cường kết nối giữa các tỉnh Nam đồng bằng sông Hồng (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình).

Cây cầu thứ 2 nối Ninh Bình - Nam Định là cầu Non Nước bắc qua sông Đáy, nằm trên quốc lộ 10. Đây là cây cầu thứ 2 được xây dựng sau 33 năm chia tách tỉnh Ninh Bình và Nam Định. Hiện nay, cây cầu vẫn là kết nối chính giúp lưu thông, kết nối giữa 2 tỉnh, giúp thuận lợi giao thương, giảm chi phí logistics tăng tính cạnh tranh của hàng hóa.

Phía 2 bên cầu Non Nước, ảnh trái là huyện Ý Yên (Nam Định) và TP Hoa Lư, Ninh Bình (ảnh phải).

Gần cầu Non Nước khoảng 400m có một cây cầu đường sắt, xưa được gọi là cầu Non Nước, nay các bản đồ ghi là cầu Ninh Bình. Đây là cây cầu đầu tiên nối Ninh Bình với tỉnh Nam Định, có từ thời Pháp khi bắt đầu có tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Cây cầu này ở giữa có đường sắt Bắc Nam nối từ ga Nam Định đến ga Ninh Bình, hai bên có hành lang (đường một chiều) dành cho xe thô sơ và người đi bộ.

Từ khi cầu Non Nước mới đưa vào sử dụng (cầu phía trên), thì cầu này có nhiều tên gọi khác (cầu Non Nước cũ, cầu Ninh Bình, cầu Non Nước sắt...).

Cách xa cầu Non Nước khoảng 8km về phía hạ lưu sông Đáy là cầu Nam Bình trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Cầu được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2022, cùng với tuyến đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn.

Mới đây, dự án mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn được khởi công xây dựng với tổng kinh phí 1.900 tỷ đồng. Cầu Nam Bình trên tuyến cao tốc sẽ không phải mở rộng vì trước đó đã được xây dựng đủ 6 làn xe (2 bên có làn dừng khẩn cấp).

Mới đây, cầu vượt sông Đáy (nối Ninh Bình - Nam Định) thuộc dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đã thông xe tạm thời. Cây cầu sẽ chính thức được khai thác trong thời gian tới khi dự án đường cao tốc được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Hiện nay, người dân 2 tỉnh Ninh Bình và Nam Định đã có thể qua lại trên cây cầu hơn 1.500 tỷ đồng này. Từ huyện Yên Khánh (Ninh Bình) sang huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), người dân không còn phải đi phà Tam Tòa vượt sông như trước kia. Giao thông thuận lợi giúp người dân đi lại được dễ dàng, phát triển kinh tế vùng được đẩy mạnh.

Từ năm 2021 đến nay, dự án cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và Nam Định trên tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình (nằm trong quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam) đang được triển khai.

Cây cầu vượt sông Đáy có chiều dài gần 1,2km đang được xây dựng. Dự kiến sẽ hợp long trong năm nay. Đây là cầu đường bộ thứ 6 nối liền 2 tỉnh Ninh Bình và Nam Định, nằm ở phía hạ lưu sông Đáy, khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng ven biển của 2 tỉnh trong tương lai với các phân khu du lịch, công nghiệp... bậc nhất trong khu vực Nam đồng bằng sông Hồng hiện nay.