Sẵn sàng đưa 400 người trên đảo Cồn Cỏ vào hầm tránh bão Kajiki

Chiều 24/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Xuân Anh, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị), cho biết địa phương này đã lên phương án đưa 400 người trên đảo vào hầm trú ẩn để tránh bão Kajiki (bão số 5).

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết, dự kiến chiều tối nay sẽ đưa toàn bộ quân và dân trên đảo vào hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn", ông Anh nói.

Lực lượng chức năng trên đảo Cồn Cỏ giúp dân chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ (Ảnh: Đặc khu Cồn Cỏ).

Theo ông Anh, với phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác ứng phó, sẵn sàng chống bão tại Đặc khu Cồn Cỏ cơ bản hoàn tất.

Trước đó, chính quyền và các đơn vị đóng quân trên đảo Cồn Cỏ cũng đã huy động lực lượng chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời tàu thuyền, máy móc, trang thiết bị đến nơi an toàn... nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Trung tá Lê Quốc Học, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, cho hay trên đảo hiện đã có gió lớn, kèm theo mưa nhỏ. Lực lượng biên phòng đang phối hợp với địa phương và các đơn vị trên đảo, theo dõi chặt chẽ các diễn biến của bão để ứng phó kịp thời.

Ghi nhận tại Quảng Trị chiều 24/8, dù chưa xuất hiện gió lớn nhưng tại nhiều khu vực, đặc biệt là ở đặc khu Cồn Cỏ và phía Bắc tỉnh này, bắt đầu có mưa.

Tàu thuyền của ngư dân được đưa lên bờ tránh va đập, hư hỏng (Ảnh: Đặc khu Cồn Cỏ).

Để chủ động phòng chống bão số 5, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, yêu cầu các địa phương ứng trực 24/24h; phát huy vai trò của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp, bảo đảm an toàn cho người dân vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với bão. Lãnh đạo địa phương quán triệt tuyệt đối không để người ở lại trong các lán trại công trình, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu thuyền khi bão đổ bộ.

Đối với trường hợp cần thiết phải thực hiện cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền các địa phương nếu không thực hiện nghiêm sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh.