"Hổ mang chúa" SU-30MK2 nghiêng cánh chào Thủ đô (Video: Tiến Tuấn).

Sáng 24/8, trên bầu trời Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), 28 máy bay gồm các loại trực thăng dòng Mi, L-39NG, Yak-130, SU-30MK2, máy bay vận tải Casa đã có buổi hợp luyện đầu tiên để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau khi cất cánh từ sân bay Hoà Lạc (Hà Nội), 10 chiếc trực thăng gồm các loại Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 mang theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và tiến về bầu trời Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Mạnh Quân).

Đội hình 10 trực thăng các loại bay qua phía trên cột cờ Hà Nội, một trong những biểu tượng nổi bật của Thủ đô (Ảnh: Nam Anh).

Hàng nghìn người reo hò, ngắm 28 máy bay hợp luyện trên bầu trời Thủ đô

Rất đông người dân từ khắp các ngả đường đứng chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để xem 9 khối máy bay với 29 chiếc bay qua trung tâm Thủ đô (Ảnh: Hải Long - Đỗ Minh Quân).

Bên cạnh đó, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), đội hình 3 chiếc máy bay vận tải gồm 1 chiếc casa C-295 và 2 Casa C-212 cùng nhập đội hình, tiến vào Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Đỗ Minh Quân - Thành Đông).

3 máy bay Casa bay ngang qua toà nhà Quốc hội. Dẫn đầu là chiếc casa C-295, theo hai bên là 2 chiếc casa C-212.

Đội hình 6 máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu Yak-130 xếp thành hình tam giác đều bay qua bầu trời Thủ đô sáng 24/8 (Ảnh: Nam Anh).

Đội hình máy bay L-39NG và Yak-130 bay qua nhiều công trình biểu tượng khác như tượng đài Lenin, Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh Bắc Sơn… tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa hùng tráng (Ảnh: Khánh Huyền).

Đội hình 4 chiếc L-39NG bay ngang qua Quảng trường Ba Đình với đội hình đều, đẹp mắt (Ảnh: Thành Đông).

Từ sân bay Kép ở Bắc Giang, 2 biên đội gồm 7 chiếc SU-30MK2 cất cánh vào trung tâm Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đúng 10h25, đội hình 5 tiêm kích SU-30MK2 tiến vào bầu trời Hà Nội với tiếng gầm rít đầy uy lực (Ảnh: Thành Đông).

Từ buồng lái của Trung tá, phi công Đỗ Toàn Thịnh - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn không quân 927 - , có thể thấy rõ Quảng trường Ba Đình bên dưới (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở lượt thông qua trung tâm Quảng trường Ba Đình lần thứ 2, biên đội 5 chiếc SU-30MK2 lao vút lên nền trời xanh, phía sau lưng là Thủ đô Hà Nội rộng lớn mênh mông (Ảnh: Tiến Tuấn).

Khoảnh khắc SU-30MK2 cơ động, "xé gió" với những tiến gầm rít vang trời ngay trên Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Hải Long).

Biên đội 5 chiếc SU-30MK2 sau khi tiến vào bầu trời Thủ đô, sẽ cơ động để tách đội hình, máy bay số 1 bật tăng lực, khoan xoắn thẳng lên cao, hai cánh trái phải sẽ chia ra mỗi bên 2 chiếc rẽ sang hai hướng tạo nên cảnh tượng đẹp mắt (Ảnh: Thành Đông).

Trên bờ đê Xuân Quan, hàng trăm người dân đứng chờ đợi để ghi hình được những chiếc máy bay vận tải Casa hạ cánh, hoàn thành nhiệm vụ bay trong sáng nay (Ảnh: Minh Quân).