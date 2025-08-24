"Diễn viên nhí" Trà My trở lại màn ảnh sau 7 năm

Đoàn làm phim điện ảnh Khế ước bán dâu của đạo diễn Lê Văn Kiệt vừa có buổi giao lưu khán giả tại TPHCM. Dàn diễn viên chính của phim gồm Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Tuyết Anh... xuất hiện lộng lẫy trong trang phục cưới, tái hiện không khí rước dâu.

Trong đó sự trở lại của "diễn viên nhí" Nguyễn Phương Trà My sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh, nhận được sự quan tâm.

"Diễn viên nhí" Nguyễn Phương Trà My trở lại sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh (Ảnh: Ban tổ chức).

Năm 2018, Trà My (SN 2004) từng gây ấn tượng khi xuất hiện trong phim điện ảnh Vợ ba. Phim nhận được nhiều giải thưởng quốc tế, song phải ngừng chiếu tại thị trường Việt Nam vì những tranh cãi xoay quanh cảnh nóng của Trà My (khi ấy mới 13 tuổi) trong phim.

Thời gian sau này, Trà My gần như vắng bóng trên màn ảnh. Sau 7 năm, nữ diễn viên gây bất ngờ khi xuất hiện trong Khế ước bán dâu. Ở tuổi 21, Trà My có vẻ ngoài đằm thắm, dịu dàng.

Nữ diễn viên cho biết, bản thân vốn rất kỹ tính trong việc chọn lựa kịch bản. Với tác phẩm lần này, cô vốn rất thích nguyên tác và sự chỉn chu của ê-kíp nên quyết định nhận lời. Bên cạnh đó, Trà My cũng mong muốn có thể mang đến cho khán giả một phiên bản trưởng thành hơn so với hình tượng "diễn viên nhí" trong quá khứ.

Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, Trà My dành nhiều tâm huyết, trong đó có việc học đánh đàn. Nữ diễn viên thừa nhận chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã giúp cô tự tin hơn trong lần trở lại điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng.

Các diễn viên trong "Khế ước bán dâu" (Ảnh: Ban tổ chức).

Phim Khế ước bán dâu lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, khai thác bối cảnh Việt Nam xưa. Nội dung phim tái hiện câu chuyện về gia tộc họ Vũ - nơi những cuộc hôn nhân không chỉ là chuyện tình yêu đôi lứa, mà còn là khế ước chất chứa bí mật về một lời nguyền truyền đời.

Đặc biệt, buổi giao lưu cũng có sự góp mặt của nhà văn Thục Linh. Nữ nhà văn bày tỏ sự xúc động và hồi hộp, mong đợi đến ngày phim công chiếu để "xem những gì mình từng tưởng tượng có thể trở thành hiện thực hay không".

Đảm nhận vai Nhài - một cô gái 17 tuổi, trong khi bản thân hiện đã 20 tuổi - diễn viên Lâm Thanh Mỹ thừa nhận nhân vật có nhiều trải nghiệm mới lạ so với độ tuổi thật của mình, buộc cô phải trưởng thành hơn về mặt tâm lý để hóa thân trọn vẹn.

Diễn viên chia sẻ: "Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi đóng cùng bạn diễn nam (Hữu Vi - PV) trong mối quan hệ vợ chồng. Nhân vật Nhài mang đến cho tôi nhiều ấn tượng và sự mới mẻ".

Về phía Hữu Vi, anh ấn tượng nhất phân đoạn nhân vật của Thanh Mỹ cất tiếng hát ru. Nam diễn viên cho rằng đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lần hợp tác này.