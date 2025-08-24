Thuê phòng nhà nghỉ làm nơi "xào ke", hai đối tượng ở Hải Phòng bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án hình sự Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đối với nhóm tụ tập tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tứ Kỳ.

Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 11 cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam hai đối tượng H. và N., về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án (Ảnh: VKS cung cấp).

Theo điều tra, tối 10/8, H. mua ma túy Ketamine và kẹo tại phường Tứ Minh, nhờ N. nhận rồi mang về. Trên xe khi đó có 4 người khác, song chỉ H. và N. biết việc này.

Tại nhà nghỉ, H. và N. chuẩn bị, cung cấp ma túy cho cả nhóm cùng sử dụng, trong đó có người dưới 18 tuổi. N. là người thuê phòng, chuẩn bị dụng cụ.

Đến 4h30 ngày 11/8, Công an kiểm tra và phát hiện hành vi phạm tội, đồng thời thu giữ tang vật.

Vụ án đang được điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng cho biết sẽ xử lý nghiêm minh để răn đe và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.