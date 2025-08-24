Phát hiện sự thật về vợ, tôi "cao tay" đi trước cô ấy một bước

Tôi là dạng công tử "ngậm thìa vàng" từ thuở lọt lòng. Suốt 27 năm từ lúc được sinh ra, dưới chân tôi dường như lúc nào cũng trải sẵn thảm đỏ. Tôi chỉ việc nhẹ nhàng mà bước. Gia đình tôi có điều kiện. Bố mẹ lại chỉ đẻ được 3 cô con gái.

Bà nội thèm khát một thằng cu làm cháu đít tôn. Tôi ra đời trong sự mong mỏi vỡ òa của cả gia đình. Bà và mẹ cưng tôi đến độ không dám gửi đi mẫu giáo vì sợ khổ. Bàn chân tôi bước xuống đất, bà cũng xuýt xoa nhấc lên lau.

Đã thế tôi lại đẹp trai, khéo léo, học hành thông minh, tính tình lanh lợi. Không phải quá lời nhưng tôi đúng là kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Cũng vì lý do đó, tình trường của tôi dài vô số kể.

Tôi coi chuyện bản thân được yêu chiều là đương nhiên, chưa từng biết yêu ai sâu sắc. Nhưng đúng các cụ nói không sai: "Đi đêm lắm có ngày gặp ma", cuối cùng, tôi đã gặp đối thủ. Mai là cô gái xinh đẹp, lắm chiêu, người duy nhất biết dùng mưu kế trói chân tôi cưới vợ.

Tôi phát hiện Mai chỉ đến với tôi vì tiền (Ảnh minh hoạ: Sina).

Lúc đầu, giống như mọi gã sở khanh, tôi gạ Mai bỏ thai vì chưa muốn bị ràng buộc. Tuy nhiên, Mai không chịu. Mai đến tận nhà tôi, chủ động thông báo cho bố mẹ tôi biết mối quan hệ của cả hai và cái thai do tôi là tác giả.

Mai khóc lóc, tổn thương, khẳng định tình yêu với tôi. Mai khiến mẹ tôi động lòng. Bà mắng tôi thậm tệ và ấn định ngày tổ chức cưới xin. Mai được lòng mẹ tôi. Em nhanh nhẹn, khéo léo, biết tuân thủ. Nhưng đó là với cương vị con dâu.

Với riêng tôi, không hiểu sao tôi lại không cảm nhận được tình cảm của cô ấy. Có điều gì đó khiến tôi lấn cấn. Giác quan mách bảo Mai không yêu tôi như em nói ra mồm. Dựa vào kinh nghiệm tình trường của bản thân, tôi biết.

Đối với phụ nữ mà nói, lời thốt ra chót lưỡi đầu môi có thể giả nhưng cảm xúc và phản ứng tự nhiên của cơ thể không biết nói dối. Mai chỉ có hành động yêu thương tôi khi nhà bố mẹ cô ấy được xây, học phí đắt đỏ của em trai cô ấy được trả.

Bình thường, Mai hay viện cớ mệt để từ chối đi riêng với tôi, cũng ít chuyện trò, tâm sự giống như những người vợ khác. Rõ ràng nhất là ánh mắt, nụ hôn, những cử chỉ va chạm tôi đều không thấy được tình cảm của em trong đó.

Ví dụ, lúc đi lại trong nhà, vô tình tôi va phải em, phản xạ của Mai là né tránh. Ngay cả những cử chỉ rất bình thường của một người chồng với vợ như vuốt má, chạm môi, Mai đều phản ứng bằng cách cau có, đẩy tôi ra.

Không có người vợ nào yêu chồng mà như vậy. Chuyện quan hệ vợ chồng tế nhị cũng thế. Cô ấy nằm yên kiểu chịu trận, không hào hứng, không phối hợp, không có một chút cảm xúc nào.

Chỉ sau vài tháng ở chung, tôi nhận ra, Mai hoàn toàn không hề yêu tôi. Mai yêu tiền, yêu những căn nhà lớn mà bố mẹ tôi sở hữu. Ở gần Mai, tôi còn nhận ra tham vọng của cô ấy không nhỏ.

Mai xin phép mẹ tôi cho em tháp tùng trong những chuyến mẹ tôi đi làm ăn, gặp gỡ đối tác. Có lần, tôi thắc mắc: "Ở cạnh anh, em kêu mệt. Nhưng mẹ đi công tác xa gần thế nào, em cũng đủ sức khỏe để theo. Em có mệt thật không?".

Mai thanh minh tại em yêu mẹ. Mẹ là hình mẫu lý tưởng mà em hướng tới, em muốn học hỏi mẹ nhiều hơn nên muốn ở cạnh mẹ mọi lúc mọi nơi. Mai còn nói đáng ra, tôi nên mừng vì không phải gia đình nào mẹ chồng - con dâu cũng hòa hợp được như vậy.

Tuy nhiên, thay vì cảm động, tôi chỉ cảm nhận được tham vọng của Mai. Tôi cay đắng thừa nhận một điều, tôi chính là con tốt trong ván cờ của vợ. Tôi dự tính lặng im đợi đứa trẻ ra đời. Nhưng tôi không định đứng im để phụ nữ lừa gạt tôi dễ dàng như thế.

Trong vòng chưa đầy hai tháng, tôi âm thầm làm tất cả thủ tục chuyển hết tài sản đứng tên tôi sang tên của mẹ. Nghi ngờ của tôi được khẳng định sau đó không lâu. Một buổi cãi nhau, tôi cũng không nhớ vì chuyện gì nhưng lúc đó, tôi đã rất tức giận.

Tôi hả hê vạch mặt vợ, bảo rằng tôi chia buồn với cô ấy. Bây giờ, tôi chính là người vô sản. Tôi chỉ đợi đứa trẻ ra đời sẽ chính thức xét nghiệm xem đúng con tôi hay không? Mai làm bộ khóc tới phát ngất.

Em giận dỗi đòi ly hôn và đòi bố mẹ tôi phải trả cho em thật nhiều tiền coi như bù đắp cho thanh xuân của em trót vớ phải người chồng tồi tệ như tôi. Đến lúc này, Mai thực sự trở mặt. Em với tôi như nước với lửa, không điều đình được với nhau.

Mai nói sẽ làm tới cùng, không để cho tôi ăn hiếp mẹ con cô ấy. Em có bằng chứng ảnh chụp nơi bố tôi hay thường lui tới. Nếu mẹ tôi xử ép thì cô ấy sẽ tung hê hết lên. Gia đình tôi chính thức rối loạn. Tôi như kẻ tội đồ "lôi rắn về cắn gà nhà".

Mẹ tôi xuống nước, đồng ý cung cấp cho Mai một khoản tiền để em được tùy ý phát triển bản thân. Tôi không phản đối mẹ. Việc chuyển tài sản sang cho mẹ là để tránh mưu đồ của vợ, chứ không phải tôi tiếc với em.

Tôi không muốn phung phí tiền cho một kẻ sống vì mục đích. Từ bây giờ, chắc tôi sẽ khó tin vào bất kỳ một người phụ nữ nào ngoài mẹ. Nếu đứa bé trong bụng Mai là con tôi, tôi sẽ có trách nhiệm. Duy nhất với Mai, tôi không áy náy.

Đừng trách tôi đã phòng ngự em, chỉ vì em không xứng đáng.