Những khu vực nào bị ảnh hưởng bởi bão số 5 sắp hình thành?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đầu giờ chiều 22/8, tâm áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên đất liền đảo Lu Dông, Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Theo dự báo, đêm nay áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và là cơn bão thứ 5 trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khi vào Biển Đông, bão số 5 có thể di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h. Khoảng ngày 24/8, bão hoạt động trên khu vực đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13-14 và có thể tiếp tục mạnh thêm.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị là vùng chịu ảnh hưởng chính của bão số 5 sắp hình thành (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, từ ngày 24/8 gió mạnh tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-14, sóng cao từ 4-7m, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

Bên cạnh đó, vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng từ ngày 25/8 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị khả năng là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, khu vực này khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Theo dự báo, từ đêm 24 đến hết ngày 27/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Bên cạnh đó, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực trên.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống lũ.