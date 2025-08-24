Các tỉnh, thành miền Trung hối hả trước giờ bão Kajiki đổ bộ

Sáng 24/8, trước thời điểm bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ đất liền, thời tiết tại tỉnh Thanh Hóa nắng nhẹ. Từ 8h cùng ngày, Thanh Hóa thực hiện lệnh cấm biển.

Theo ghi nhận, đông đảo người dân phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tập trung kéo tàu, thuyền lên đường Hồ Xuân Hương tránh trú (Ảnh: Thanh Tùng).

Các lực lượng gồm biên phòng, công an, dân quân tự vệ và cán bộ phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã được huy động ra bãi biển, kéo tàu thuyền lên bờ giúp người dân (Ảnh: Thanh Tùng).

Ngư dân Thanh Hóa đẩy thuyền lên đường nhựa tránh bão số 5.

Ông Lường Văn Khương, Đội trưởng Đội quản lý du lịch phường Sầm Sơn, cho biết, hơn 500 phương tiện tàu, thuyền của địa phương đã được đưa lên bờ trong sáng 24/8 (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại Nghệ An, các hộ dân ở nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực ven biển đã chủ động chằng chống nhà cửa, bơm nước vào các bao bóng đặt lên mái tôn để gia cố, ứng phó với bão số 5 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Khu vực biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, trưa 24/8 trời nhiều mây, gió nhẹ, thỉnh thoảng có mưa bay. Trong ảnh, một nhân viên khách sạn ở phường Cửa Lò dùng tre và dây thép chằng chống, tránh gió giật cửa kính (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại Hà Tĩnh, công tác ứng phó với bão số 5 cũng đang được người dân tích cực triển khai. Chủ một nhà hàng ở khu du lịch biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) dùng bao cát đặt lên mái nhà để chống bão (Ảnh: Nguyễn Dương).

Người dân ở khu du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), hối hả đưa tài sản về cất giữ trước thời điểm bão đổ bộ đất liền. Theo dự báo, Hà Tĩnh sẽ là nơi tâm bão quét qua (Ảnh: Nguyễn Dương).

Người dân tháo dỡ mái che các quán tạm ven biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), tránh thiệt hại do bão số 5 gây ra (Ảnh: Nguyễn Dương).

Sáng 24/8, tranh thủ lúc bão chưa vào, người dân tại tỉnh Quảng Trị tranh thủ ra đồng để gặt lúa vụ Hè - Thu. Đây là vụ lúa nhọc nhằn nhất của người dân Quảng Trị khi đầu vụ bị lũ sớm gây thiệt hại, cuối vụ chưa chín hết phải gặt xanh "chạy" bão (Ảnh: Tiến Thành).

Tại Quảng Trị có 8.725 tàu, thuyền, đến thời điểm này cơ bản các phương tiện đã về khu neo đậu an toàn, số ít trên biển cũng đã nắm thông tin về bão và đang vào bờ hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Quảng Trị đã cấm biển từ 7h ngày 24/8 (Ảnh: Tiến Thành).

Đến hiện tại, các hồ đập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang vận hành đảm bảo an toàn. Các đơn vị chức năng đã kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình nhằm phát hiện và sửa chữa kịp thời các hư hỏng.

Phương án ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với các hồ, đập cũng đã được tỉnh Quảng Trị xây dựng kỹ lưỡng. Trên hình là đập thủy lợi Rào Nan, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Đơn vị quân đội tại Quảng Trị sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp dân chống bão và ứng phó với các diễn biến phức tạp do mưa lũ có thể xảy ra (Ảnh: Xuân Diện).

Khu vực phía nam thành phố Huế, khoảng 11h ngày 24/8 đã bắt đầu có gió theo từng đợt, mưa nhỏ. Chính quyền thành phố Huế và các đơn vị liên quan gấp rút triển khai công tác phòng, chống bão số 5.

Công nhân ngành điện lực Huế đang nỗ lực hoàn tất công tác cắt tỉa cây xanh, bảo vệ các tuyến đường truyền tải điện (Ảnh: Vi Thảo).

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, thời tiết Đà Nẵng ngày 24/8 có mưa nhỏ và gió nhẹ ở khu vực ven biển. Chính quyền địa phương đang cắt tỉa cây cối trên các tuyến phố tránh gãy đổ do bão (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận tại biển Mân Thái, phường Sơn Trà (Đà Nẵng), ngư dân đã thuê xe cẩu để đưa tàu thuyền lên bờ tránh trú bão số 5 (Ảnh: Hoài Sơn).

Người dân cũng chủ động chèn, chống nhà cửa phòng, chống cơn bão sẽ có gió làm hư hại tài sản. Trong ảnh là một cửa hàng kinh doanh ô tô tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng đang chèn cửa rất kiên cố (Ảnh: Hoài Sơn).