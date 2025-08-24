Khách sạn lắp khung sắt bảo vệ cửa, dân chèn cát giữ mái phòng bão Kajiki

Khu vực biển phường Cửa Lò (Nghệ An) trưa 28/4 trời oi bức, biển lặng, sóng êm. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của người dân, đây là dấu hiệu cho thấy trận bão lớn sẽ đổ bộ vào bờ.

Đến khoảng 13h cùng ngày, khu vực biển Cửa Lò đã bắt đầu có mưa, kèm gió thổi mạnh.

Theo ông Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của phường đã thành lập Đội chỉ huy tiền phương, đồng thời phân công các tổ ứng trực bám sát 39 khối dân cư và toàn bộ cơ sở lưu trú trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó trong trường hợp bão đổ bộ vào đất liền.

Đến trưa 24/8, người dân phường Cửa Lò vẫn đang khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 5.

"Theo dự báo, đây là cơn bão mạnh, gió lên tới cấp 15 nên tôi chất nhiều bao cát nặng lên mái nhà để đề phòng gió giật, cuốn bay đi. Gia đình tôi cũng mua tre về để làm khung cố định cửa cuốn trước nhà, tránh bị gió giật khi bão đổ bộ", ông Nguyễn Cảnh Hòa (phường Cửa Lò), chia sẻ.

Lo lắng trước cơn bão được dự báo gió giật cấp 15, nhiều hộ dân dọc đường Bình Minh (phường Cửa Lò) tìm cách gia cố nhà cửa, neo mái, khung nhà vào gốc cây lớn.

Ông Nguyễn Văn Phương (khối 1, phường Cửa Lò) đang buộc dây thừng để néo thuyền thúng vào gốc cây, tránh bị gió và triều cường đẩy đi.

Các khách sạn dọc đường Bình Minh cũng khẩn trương gia cố cửa kính, bảo vệ tài sản đề phòng gió bão.

Tại khách sạn Summer 2, để đảm bảo chống chọi được sức gió được dự báo cấp 10-12, giật cấp 14-15 khi bão đổ bộ, đơn vị đã sử dụng khung thép cố định cửa chính, lót gối bông và gia cố chân cửa bằng các bao cát.

Từ sáng, các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, cửa hàng đã dừng phục vụ khách để tập trung phòng, chống bão.

Anh Phạm Anh Tuấn, chủ một cửa hàng tiện lợi thuê thợ, mua dây cáp để chằng mái tôn cửa hàng.

"Trong bão thường có gió giật mạnh, mái tôn dễ bị cuốn bay. Tuy nhiên, nếu bão đổ bộ vẫn giữ tốc độ gió như dự báo, giật cấp 15, tôi nghĩ mái tôn dù có neo bằng sợi cáp kim loại như thế này cũng khó giữ. Hy vọng bão sẽ tan ở ngoài khơi", anh Tuấn chia sẻ.

Cửa kính nhà hàng, khách sạn được gia cố bằng dây thừng, thanh gỗ và bao cát với hy vọng có thể chống chọi với bão và gió giật mạnh.

Chủ một cơ sở chế biến nước mắm dùng gạch, vật nặng chặn nắp thùng để tránh sản phẩm bị hư hại khi bão vào.

Anh Quách Phú Thành, đội mô tô cứu hộ đảo Lan Châu và đồng nghiệp, dùng dây thừng neo cố định các mô tô nước trước khi bão số 5 đổ bộ vào bờ.

"Trong trường hợp bão vào, gây mưa lớn, ngập úng hay xảy ra các tình huống bất ngờ, chúng tôi chỉ cần cắt dây là có thể cơ động đến khu vực có sự cố để ứng cứu", anh Thành nói.

Lo lắng bão đổ bộ, nhiều du khách quyết định rút ngắn lịch trình du lịch, rời khách sạn sớm hơn dự kiến.