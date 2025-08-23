Ô tô con bị vò nát sau cú va chạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
(Dân trí) - Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ tai nạn xảy ra tại đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cú va chạm khiến một ô tô con bị vò nát, ít nhất 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.
Sáng 23/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, vào sáng cùng ngày, tại km78 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hà Nội đi Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ít nhất 1 người bị thương.
Theo vị đại diện, sau khi nhận tin báo, Đội 2 Cục CSGT (Bộ Công an) cùng đơn vị này đã tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và đưa người bị nạn đi cấp cứu.
"Có ít nhất 1 người bị thương, còn về số phương tiện va chạm, nguyên nhân sự việc, các lực lượng chức năng đang làm rõ, chúng tôi sẽ thông tin lại sau", vị đại diện nói.
Tại hiện trường, một chiếc ô tô màu đỏ nằm ở làn 2 đường cao tốc, phần đuôi và thân xe bị vò nát, nhiều mảnh vỡ bắn văng khắp mặt đường cao tốc, một nạn nhân bị thương nằm trên đường. Chiếc ô tô màu đỏ hư hỏng nghiêm trọng.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.