Ô tô con bị vò nát sau cú va chạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sáng 23/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, vào sáng cùng ngày, tại km78 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hà Nội đi Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ít nhất 1 người bị thương.

Chiếc ô tô màu đỏ bị vò nát sau vụ tai nạn (Ảnh: Bá Tuấn).

Theo vị đại diện, sau khi nhận tin báo, Đội 2 Cục CSGT (Bộ Công an) cùng đơn vị này đã tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu (Ảnh: Phúc Văn).

"Có ít nhất 1 người bị thương, còn về số phương tiện va chạm, nguyên nhân sự việc, các lực lượng chức năng đang làm rõ, chúng tôi sẽ thông tin lại sau", vị đại diện nói.

Hình ảnh chiếc ô tô con bị vò nát, hư hỏng nghiêm trọng (Ảnh: Phúc Văn).

Tại hiện trường, một chiếc ô tô màu đỏ nằm ở làn 2 đường cao tốc, phần đuôi và thân xe bị vò nát, nhiều mảnh vỡ bắn văng khắp mặt đường cao tốc, một nạn nhân bị thương nằm trên đường. Chiếc ô tô màu đỏ hư hỏng nghiêm trọng.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.