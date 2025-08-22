Vợ đại úy CSCĐ bị quái xế tông: "Tôi không kêu gọi ủng hộ vật chất"

Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Bá Hoài Nam (18 tuổi, ở xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, ở xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra vụ tai nạn giao thông trên đường Nghi Tàm, phường Hồng Hà đêm 21/8.

Nam và Quân là hai nghi phạm đi trên xe máy "thông chốt" bảo vệ tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9, trước số nhà 336A Nghi Tàm, sau đó tông trọng thương Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

Chia sẻ với phóng viên, chị Trịnh Thị Loan (vợ Đại úy Lê Đình Công) cho biết, khoảng 20h30 ngày 21/8, chị bàng hoàng nhận hung tin chồng bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Cũng theo chị Loan, hiện anh Công đã qua cơn nguy kịch, được các bác sĩ theo dõi và gia đình ở bên chăm sóc tích cực.

“Tôi xin cảm ơn tất cả những lời hỏi thăm, động viên, quan tâm của mọi người. Tôi vô cùng xúc động và trân trọng tình cảm của mọi người dành cho gia đình trong lúc này”, chị Loan chia sẻ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: X.H.).

Vợ Đại úy Công cho hay, hiện có nhiều đối tượng xấu dùng tài khoản ảo tung tin sai sự thật, giả danh kêu gọi ủng hộ vật chất cho chồng chị.

“Gia đình tôi không kêu gọi quyên góp hay ủng hộ những gì liên quan đến vật chất. Gia đình chỉ đón nhận tình cảm từ mọi người, đó là niềm động viên lớn lao đối với gia đình tôi lúc này”, chị Loan khẳng định.

Như đã đưa tin, lúc 20h10 ngày 21/8, Hoài Nam điều khiển xe máy chở theo Quân di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, tổ công tác Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động. Cú tông trực diện làm Đại úy Công và hai đối tượng ngã ra đường.

Đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.