Người dân tha thiết mong nối lại tuyến buýt 150 TPHCM qua Đồng Nai

Liên quan đến việc tuyến buýt 150 của TPHCM bỏ điểm đón khách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, báo Dân trí nhận được nhiều phản hồi, kiến nghị của hành khách. Người dân chủ yếu mong muốn lộ trình tuyến được khôi phục như cũ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cũng lên tiếng giải thích về lý do thay đổi lộ trình tuyến, đồng thời bày tỏ mong muốn có sự phối hợp từ nhà chức trách GTVT phía Đồng Nai để khắc phục khó khăn, phục vụ người dân.

Xe buýt trợ giá không được đón khách ở tỉnh bạn

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Vĩnh Toàn, Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, người dân thấy bị "mất tuyến" nên phản ánh là chuyện bình thường. Tuy nhiên, việc tuyến buýt 150 có lộ trình nối sang tỉnh Đồng Nai suốt nhiều năm qua là câu chuyện lịch sử để lại.

"Chính sách trợ giá chỉ được áp dụng trong địa bàn TPHCM thôi, không áp dụng cho xe buýt liên tỉnh. Vậy nên tuyến xe buýt 150 trước đây đi qua tỉnh Đồng Nai mà được trợ giá là không đúng", lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM chia sẻ.

Với lý do xe buýt trợ giá chỉ được lưu thông "nội tỉnh", nhà chức trách TPHCM đã cắt lộ trình đón khách tại Bến xe Ngã tư Vũng Tàu (Đồng Nai) của tuyến xe buýt 150 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Vừa qua, khi TPHCM triển khai đấu thầu thay đổi đơn vị vận hành tuyến xe buýt 150, nhà chức trách đã chấm dứt việc cho tồn tại tuyến xe buýt trợ giá "chạy lố" sang tỉnh Đồng Nai.

Thừa nhận nhu cầu của số đông hành khách phía Đồng Nai muốn đi sang TPHCM, ông Nguyễn Vĩnh Toàn cho hay, nhu cầu này sẽ phải do các tuyến xe buýt liên tỉnh đảm nhận. Hiện, từ Đồng Nai có các tuyến xe liên tỉnh kết nối đến Bến xe Miền Đông mới của TPHCM. Từ đó, hành khách có thể bắt các tuyến xe buýt trợ giá vào nội thành.

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận tại Bến xe Ngã tư Vũng Tàu những ngày qua cho thấy các tuyến xe buýt liên tỉnh đang quá tải vì lượng khách từ tuyến buýt 150 dồn sang. Hành khách cho biết trải nghiệm đi lại bằng xe buýt tốn thời gian và chi phí hơn trước. Nhiều người chuyển sang sử dụng xe máy hoặc xe ôm công nghệ để di chuyển vào TPHCM.

Hai sở hiệp thương, giải quyết nhu cầu cho người dân

Chiều 4/8, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã tổ chức cuộc họp với đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, cuộc họp này cùng văn bản trước đó Sở xây dựng TPHCM gửi Sở Xây dựng Đồng Nai thể hiện nỗ lực giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân sau khi tuyến buýt 150 thay đổi lộ trình.

Tại cuộc họp, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã yêu cầu đơn vị vận hành tuyến buýt 60-7 điều chỉnh lộ trình để kết nối hai bến xe Ngã tư Vũng Tàu và Miền Đông mới, đồng thời tăng tần suất từ 86 chuyến/ngày lên 130 chuyến/ngày. Toàn bộ đội xe của tuyến này sẽ được huy động phục vụ trung chuyển cho hành khách, đặc biệt trong khung giờ từ 5h đến 8h30.

Xe buýt của tuyến 150 chạy trên đường Điện Biên Phủ, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cũng đề nghị đơn vị vận hành xây dựng phương án giá vé tuyến buýt 60-1, 60-3 và 60-7 phù hợp với từng chặng trung chuyển; tăng tần suất tuyến 60-1 và 60-3 để hỗ trợ trung chuyển cùng tuyến 60-7.

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị nhà chức trách tỉnh Đồng Nai hỗ trợ kết nối tuyến buýt liền kề số 60-2 với Bến xe Ngã tư Vũng Tàu, đồng thời xem xét điều chỉnh điểm đầu - cuối của tuyến buýt số 10 (Bến xe Xuân Lộc - Bến xe Ngã tư Vũng Tàu) và tuyến buýt 11 (Trạm xe Gò Dầu - Bến xe Ngã tư Vũng Tàu) theo hướng kết nối đến Bến xe Miền Đông mới.

"Họp với chúng tôi, Sở Xây dựng Đồng Nai cũng cho biết, sẽ đưa thêm các tuyến xe của tỉnh bạn vào phục vụ trung chuyển giữa hai bến xe", ông Lê Hoàn nói.

Hiện, nhiều hành khách đề xuất cho xe buýt 150 khởi hành từ Bến xe Miền Đông mới, vòng qua Ngã tư Vũng Tàu đón khách rồi mới đi vào trung tâm TPHCM. Tuy nhiên, ông Lê Hoàn khẳng định không thể đáp ứng đề xuất này vì lý do cơ chế như đã nêu.

