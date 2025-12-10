Phương Trang thắng thầu áp đảo, nắm thêm 12 tuyến buýt ở TPHCM

Ngày 10/12, sau 1 tháng tổ chức đấu thầu, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM công bố kết quả lựa chọn nhà thầu khai thác 12 tuyến buýt trên địa bàn.

Theo thông tin được công bố trên mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Phương Trang (Futabuslines) đã thắng toàn bộ 6/6 gói thầu, qua đó giành quyền khai thác 12 tuyến buýt tại TPHCM, gồm: 1, 4, 8, 15, 22, 27, 43, 62, 65, 81, 152, 170.

Công ty Phương Trang giành quyền khai thác thêm 12 tuyến buýt tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong đó, tuyến buýt 170 mới được lập, phục vụ nội khu Đại học Quốc gia TPHCM với hành trình từ bến xe buýt ở khu A đến bến xe buýt ở khu B.

Các tuyến xe còn lại đều đang có đơn vị khai thác gồm: tuyến 22, 81 của hợp tác xã Việt Thắng; tuyến 27, 62 của Saigonbus; tuyến 1, 4, 43, 65, 152 của Bảo Yến... Với kết quả đấu thầu được công bố, các đơn vị này sẽ phải chuyển giao tuyến buýt đang khai thác cho Futabuslines.

Kết quả áp đảo của hãng xe buýt Phương Trang đã được dự đoán từ giai đoạn mở thầu.

Theo đó, doanh nghiệp này đưa ra mức giá dự thầu thấp nhất ở cả 6 gói, với mức giảm giá lên tới trên 90%. Các doanh nghiệp dự thầu khác đều xếp sau về giá dự thầu.

Trước đó, trong đợt đấu thầu tuyến buýt cuối tháng 10, Futabuslines cũng đã trúng thầu khai thác 4 tuyến gồm: 70, 74, 110 và 139.