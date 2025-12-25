Chủ tịch Côn Đảo cầm lái tuyến xe buýt điện đầu tiên tại đặc khu

Ngày 25/12, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) khai trương tuyến xe buýt điện 173 kết nối nhiều địa điểm tham quan, sân bay tại đặc khu Côn Đảo.

Trong ngày khai trương, ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, trực tiếp cầm lái chiếc xe buýt mới để chở người dân đi trải nghiệm. Nhiều người bất ngờ khi biết ông Hiền có bằng lái ô tô hạng D.

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch đặc khu Côn Đảo cầm lái xe buýt điện (Ảnh: Lý Huyền).

“Côn Đảo được định hướng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn. Tuyến buýt điện giúp địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Qua đó giúp người dân xây dựng thói quen sử dụng xe công cộng, giúp giao thông tại đặc khu được thuận lợi", ông Phan Trọng Hiền chia sẻ tại buổi lễ.

Tuyến xe buýt 173 có điểm đầu tại chợ Côn Đảo, điểm cuối tại sân bay Côn Đảo. Cự ly tuyến dài 17,1km. Thời gian hành trình là 30 phút/chuyến, hoạt động từ 5h đến 19h. Giá vé từ 5.000 đến 40.000 đồng. Người dân, cán bộ sinh sống, làm việc ở đặc khu được miễn phí, khuyến khích sử dụng xe buýt đi lại hàng ngày.

Tuyến xe do Công ty CP Tập đoàn Côn Đảo khai thác; sử dụng dòng xe buýt thuần điện do Tập đoàn Kim Long Motor Huế sản xuất. Dòng xe này được nghiên cứu, thiết kế nhỏ gọn, hiện đại với đầy đủ camera giám sát, bảng điện tử hiển thị thông tin… phù hợp với giao thông trên đảo.

Côn Đảo khai trương tuyến xe buýt điện 173 (Ảnh: Phú Việt).

Trạm xe buýt được bố trí tại nhiều công trình công cộng như bưu điện, tòa án, cảng tàu khách, di tích nhà tù, nghĩa trang, khu dân cư, khu nghỉ dưỡng và các điểm tham quan nổi tiếng như Sở Lò Vôi, mũi Tàu Bể...

Ông Trương Hoàng Phục, một trong những người dân đầu tiên trải nghiệm xe buýt điện tại đặc khu, cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Từ nay, người dân và du khách có thêm lựa chọn đi lại xanh, văn minh.

Theo ông Phục, trong suốt hành trình, xe buýt điện vận hành êm ái, hầu như không gây tiếng ồn, không khói, mang lại cảm giác dễ chịu. Không gian trong xe thoáng đãng, sạch sẽ. Các tiện ích được bố trí phù hợp.

“Vận hành xe buýt điện giúp Côn Đảo phát triển xanh, sạch, không ô nhiễm môi trường, từ đó thu hút người dân và du khách", ông Phục tin tưởng.

Những hành khách đầu tiên đi xe buýt điện từ trung tâm đến sân bay ở đặc khu Côn Đảo (Ảnh: Phú Việt).

Phát biểu tại lễ khai trương, lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Côn Đảo mong muốn tiếp tục đồng hành với địa phương trong việc chuyển đổi xanh, giúp thay thế dần phương tiện giao thông chạy xăng, dầu sang chạy điện ở Côn Đảo.

Thời gian tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đưa thêm 5 tuyến xe buýt điện vào hoạt động tại đặc khu Côn Đảo, gồm các tuyến số: 174, 175, 176, 177 và 178.

Lý Huyền - Hoàng Bình