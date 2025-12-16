TPHCM có thêm bến xe buýt gần 14.000m2

Ngày 16/12, Bến xe buýt Lê Minh Xuân nằm trên đường Võ Hữu Lợi (xã Bình Lợi, TPHCM) chính thức được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM (chủ đầu tư dự án) đưa vào khai thác.

Bến xe buýt Lê Minh Xuân được khởi công từ năm 2023 với tổng diện tích 13.993m2, tổng mức đầu tư 69,9 tỷ đồng. Bến xe có năng lực tiếp nhận 51 chiếc buýt, góp phần giải quyết nhu cầu đậu, đỗ, tổ chức điểm đầu - cuối cho các tuyến buýt ở phía Tây thành phố.

Bến xe buýt Lê Minh Xuân vừa được khánh thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Xét về diện tích, Bến xe buýt Lê Minh Xuân rộng hơn cả Bến xe buýt Hóc Môn. Trước đó, Bến xe buýt Hóc Môn được khánh thành ngày 28/8, với diện tích hơn 10.000m2, là bến xe buýt lớn nhất ngoại ô TPHCM lúc khánh thành.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, việc liên tiếp khai trương Bến xe buýt Hóc Môn và Bến xe buýt Lê Minh Xuân trong năm nay là nỗ lực của đơn vị trong việc hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân TPHCM.

Bến xe buýt Lê Minh Xuân được đầu tư đồng bộ các hạng mục như bãi đỗ xe, đường nội bộ, điểm đón khách, nhà chờ, khối nhà quản lý, điều hành, phòng nghỉ cho lái xe...

Toàn cảnh Bến xe buýt Lê Minh Xuân rộng gần 14.000m2 nằm tại xã Bình Lợi, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước mắt, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng chuyển các tuyến buýt số 22, 61 và 73 về hoạt động tại Bến xe buýt Lê Minh Xuân nhằm tạo điểm đầu - cuối ổn định.

Theo chủ đầu tư, các tuyến buýt này sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, công nhân tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân và khu vực lân cận.

Thời gian tới, chủ đầu tư tiếp tục rà soát, điều chỉnh mạng lưới tuyến buýt, nghiên cứu bổ sung các tuyến kết nối với Bến xe buýt Lê Minh Xuân, để từng bước hình thành điểm trung chuyển hành khách công cộng phía Tây thành phố