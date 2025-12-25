TPHCM ứng phó nguy cơ 300 xe buýt tê liệt vì thiếu khí CNG

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Trung tâm) thuộc Sở Xây dựng TPHCM vừa phản hồi báo chí về thông tin hàng trăm xe buýt tại thành phố có nguy cơ ngừng hoạt động do gián đoạn nguồn cung khí CNG.

Theo đó, Trung tâm nhận được thông tin từ Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN) về việc nguồn cung khí CNG cho xe buýt sẽ gặp khó khăn do hợp đồng mua khí đầu vào để sản xuất loại khí này có hiệu lực đến ngày 31/12 chưa được gia hạn. Hiện nay, giá khí CNG cho xe buýt đã tăng khoảng 1 USD/mmBTU.

Sau buổi làm việc với KMN, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản đề nghị Tổng Công ty Khí Việt Nam hỗ trợ đảm bảo nguồn cung ổn định, duy trì mức giá hợp lý và tạo điều kiện cho các đơn vị ký hợp đồng dài hạn.

Tuyến xe buýt 150 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới) đang sử dụng xe chạy khí CNG (Ảnh: Ngọc Tân).

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cũng đề nghị doanh nghiệp cam kết giữ ổn định nguồn cung khí CNG, không để gián đoạn hoạt động của xe buýt; đồng thời duy trì mức giá hợp lý, ổn định để đơn vị vận tải hoạt động hiệu quả. ​

Qua trao đổi, Trung tâm và Sở Xây dựng TPHCM đã nhận được những tín hiệu tích cực, đảm bảo việc cung cấp khí CNG cho xe buýt trong năm 2026 sẽ được duy trì ổn định.

Tổng Công ty Khí Việt Nam khẳng định đảm bảo nguồn khí cho kinh tế và xã hội trong năm 2026, sẵn sàng phương án đáp ứng nhu cầu của khách hàng công nghiệp và giao thông vận tải, bảo đảm tính liên tục, an toàn và ổn định của chuỗi cung ứng năng lượng.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết, các bên đang hoàn tất thủ tục ký hợp đồng cung cấp khí cho năm 2026. Do đó, hoạt động của hệ thống xe buýt TPHCM sẽ diễn ra bình thường, không có nguy cơ ngừng hoạt động như lo ngại.

Về thông tin có 500 xe buýt bị ảnh hưởng, đại diện Trung tâm cho biết, số xe buýt CNG đang hoạt động tại TPHCM thực tế là hơn 300 xe. Trước đó, một lượng xe buýt CNG đã ngừng phục vụ sau quá trình đấu thầu xe buýt, thay đổi đơn vị vận hành.

Việc duy trì cung cấp nguồn cung và ổn định giá bán khí CNG có vai trò đặc biệt quan trọng để đảm bảo các tuyến buýt CNG hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

TPHCM từng có chủ trương khuyến khích đầu tư xe buýt chạy khí CNG như một loại phương tiện thân thiện môi trường hơn xe chạy diesel. Tuy nhiên, sau gần 10 năm khai thác, nhiều tuyến xe buýt CNG được thay thế bằng xe buýt điện.